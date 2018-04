Alla scoperta dei luoghi cari al sommo poeta: ecco 'A spasso con Dante'

“A spasso con Dante” è l’evento che da ormai quattro anni unisce la passione per lo sport all’amore per l’arte e la cultura. La IV edizione della manifestazione, in programma il 14 aprile a Firenze precede ormai per tradizione l’Half Marathon Firenze Vivicittà, organizzata come sempre da Uisp Firenze per il 15 aprile. A Firenze la passeggiata partirà sabato 14 aprile, alle 15.30, (con ritrovo alle 15.20 sotto la statua di Dante in piazza Santa Croce). A guidare i partecipanti sui luoghi cari al Sommo Poeta ci sarà Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana. La passeggiata, a numero chiuso, condurrà curiosi e visitatori lungo un itinerario dedicato all’Alighieri, nel segno dello sport e della cultura.

La manifestazione è nata quattro anni fa con l’idea di scoprire i luoghi cari al padre della lingua italiana camminando e raccontando curiosità e aneddoti sul Sommo Poeta, per apprezzare monumenti, luoghi e scorci della città d’arte in itinerari turistici insoliti e pieni di fascino.

“A spasso con Dante taglia il traguardo della quarta edizione, -sottolinea Marco Ceccantini, presidente di Uisp Firenze- Un’iniziativa nata per le ricorrenze dei 750 anni dalla nascita di Dante e che prosegue con successo, segno che il binomio attività sportive-cultura incontra un interesse sempre più crescente del pubblico. Per questo la Uisp è impegnata nel promuovere questo tipo di iniziative perché pensiamo che saranno sempre più richieste e possono essere un momento di conoscenza della propria città. Siamo molto contenti che anche quest’anno la camminata sia guidata da Eugenio Giani. Una presenza, quella di Giani, accolta con grande entusiasmo e legittima soddisfazione da chi ha avuto modo di passeggiare insieme a lui”.

Fonte: Uffiico Stampa

