Auser volontariato Scandicci, vent’anni di cittadinanza attiva celebrati all'Acciaiolo

Quando venti anni fa, per iniziativa di Spi Cgil Scandicci e con l’impegno di donne ed uomini iscritti al sindacato pensionati della Cgil, ebbe inizio il nostro cammino, in molti si chiesero se nel territorio di Scandicci,così ricco di Associazioni di Volontariato, ci fosse la necessità e lo spazio operativo per una ulteriore Associazione.

Il tempo ha dato ragione a quelle donne ed uomini che con impegno e buona volontà hanno saputo individuare e realizzare azioni e iniziative di aiuto alle persone fragili (anziani, disabili, bambini, ecc.), andando anche a rafforzare le iniziative di sostegno sociale messe in campo dagli Enti locali, stimolandone il miglioramento.

Sicuramente questo si è realizzato anche grazie alla motivazione, semplice quanto profonda, che era alla base.

Della nascita di Auser Volontariato a livello nazionale nel 1989 ed a Scandicci nel 1998; Auser (autogestione servizi) nasce da uomini e donne pensionati che non vogliono essere considerati solo oggetto di assistenza, ma che con orgoglio e disponibilità si pongono di fronte alla Società con un ruolo di Cittadinanza Attiva, come persone in grado di sviluppare proposte ed attuare iniziative a sostegno delle persone deboli e fragili, e facendo questo aiutano se stessi in un positivo percorso di Invecchiamento Attivo: scientificamente riconosciuto come elemento di salute psico-fisica per le persone anziane.

Tutto questo continueremo a realizzarlo a stretto contatto con le Amministrazioni Locali e la Società della Salute , in sinergia con le tante Associazioni di Volontariato presenti sul territorio di Scandicci; sempre attenti alla individuazione di nuove situazioni di disagio e fragilità delle persone e pronti a fornire con le nostre volontarie e volontari l’aiuto necessario.

Potremmo scrivere molte pagine sulla nostra storia e sulla splendida realtà odierna; il miglior modo di parlarne è sicuramente ricordare nomi di volontarie e volontari che hanno dato gambe e cuore alle iniziative di Auser Scandicci, riaffermare le motivazioni che hanno sostenuto il loro agire disinteressato .

E lo hanno fatto proponendosi come compito specifico quello di orientare , valorizzare le loro disponibilità e competenze di persone anziane come una opportunità ed una risorsa per la società e per il territorio in cui vivono;sviluppando un rapporto positivo con le Istituzioni,per tutelare e diffondere i diritti dei più deboli ed operando per lo sviluppo di Comunità locali solidali ed aperte,nella ricerca e valorizzazione di un rapporto intergenerazionale con i giovani cittadini.

Più di altre parole valgono i dati ed i numeri del Bilancio Sociale Auser Volontariato Scandicci dell’anno 2017 che troverete in questa pubblicazione.

Grazie alle volontarie e volontari Auser che hanno reso possibile il cammino di questi primi venti anni e ci impegnano a continuare, spinti dal Vento della solidarietà e dell’integrazione sociale; grazie anche a quanti,semplici cittadini e realtà associative ed economiche, ci aiutano concretamente in questo cammino.

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio Stampa

