Pisa vuole bene agli animali: proposte alcune modifiche al regolamento comunale

Pisa è una città che tiene in grande considerazione gli animali, una delle migliori della Toscana per la loro tutela, e vuole fare ancora di più. Per questo il Comune ha deciso di stanziare con la variazione di bilancio 50 mila euro da destinare alla manutenzione del canile municipale di Ospedaletto e le associazioni animaliste e ambientaliste che operano in città hanno deciso di presentare alcune modifiche per migliorare il regolamento comunale sulla tutela degli animali.

L'iniziativa nasce dal lavoro congiunto di quattro grandi associazioni animaliste e ambientaliste con un importante rilievo nazionale: Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente), Leal (Lega Antivivisezionista), O.I.P.A. (Organizzazione Internazionale Protezione Animale) e AnimAnimale.



Queste associazioni sono presenti ed operano sul territorio attraverso delegazioni o sezioni che hanno rapporti di collaborazione con le amministrazioni locali, enti e strutture. Il loro ruolo principale è quello di monitorare la protezione animale e la salvaguardia dell'ambiente, un’azione resa possibile grazie al sostegno dei molti volontari che mettono a disposizione il loro tempo a titolo gratuito.

Le associazioni sostengono che l'attuale regolamento comunale di tutela degli animali sia un uno dei migliori della Toscana, ma propongono comunque alcune modifiche e integrazioni che nascono principalmente dall’esigenza di stare al passo coi tempi, in quanto dalla stesura del regolamento ad oggi sono si sono presentate nuove esigenze e casi, che le integrazioni in questione intendono affrontare.

Le principali integrazioni e modifiche riguardano:

1) La custodia e detenzione di animali al di fuori delle abitazioni;

2) Le limitazioni al fine di tutelare maggiormente gli animali (ad esempio una maggiore attenzione ai cavalli da traino per le carrozze in orari particolarmente caldi nella stagione estiva);

3) Un maggior controllo delle colonie feline sul territorio comunale, con interventi mirati.

Le modifiche al regolamento comunale saranno affrontate e discusse durante l'iniziativa aperta alla cittadinanza che si terrà sabato 14 aprile alle ore 16.00 presso Sala delle Baleari

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pisa

