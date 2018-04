A Mosca una sala dedicata alla Fondazione Del Bianco: la presentazione

A Mosca apre uno spazio dedicato alla Fondazione Romualdo Del Bianco e all’insegnamento delle buone pratiche Life Beyond Tourism. Un momento importante per la Fondazione fiorentina e per il Movimento Life Beyond Tourism: si tratta infatti del primo caso di adozione tangibile di teoria e pratica di LBT all'estero. La sala, all’interno della prestigiosa Biblioteca Statale Russa di Letteratura Straniera “Margherita Rudomino” di Mosca che conta oltre 40mila volumi e coordina una rete di 4mila biblioteche in tutta la Russia, sarà anche formalmente intitolata alla Fondazione, che ha sede a Firenze ma opera in tutto il mondo. Proprio la biblioteca è la prima istituzione a cui, anni fa, la Fondazione ha donato un busto in marmo bianco di Carrara raffigurante Leonardo Da Vinci oggi posizionato nel cortile esterno, insieme a varie altre figure che hanno dedicato la loro vita alla ricerca, alla scienza e alla cultura.

L’iniziativa è stata presentata oggi, in Palazzo del Pegaso, dal presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, dal presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco, Paolo Del Bianco, dal segretario della Fondazione Simone Giometti e da Caterina Del Bianco, consigliere della Fondazione.

L’evento di intitolazione si terrà invece il 18 aprile a Mosca e vedrà presenti Vadim Duda, direttore delle Biblioteca, e per la Fondazione, il presidente Paolo Del Bianco e il segretario Simone Giometti, insieme ad alcuni rappresentanti di Icomos Russia. La dedica di uno spazio alla Fondazione Del Bianco all’interno della Biblioteca arriva in seguito all’avvicinamento fra la realtà fiorentina e quella russa, avvenuto molti anni fa grazie a Ekaterina Eghenieva, storica direttrice dell’istituzione moscovita, scomparsa nel 2015 e a cui la Fondazione, a giugno 2016, ha intitolato a sua volta una sala per rendere omaggio alla sua intensa opera a favore della conoscenza, del dialogo e del rispetto tra culture.

«Un lustro non solo per il nostro territorio fiorentino e toscano ma soprattutto un traguardo a livello internazionale - ha commentato oggi il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani - Ho avuto modo di visitare l’immenso patrimonio di questa enorme biblioteca dopo la caduta degli steccati che avevano alimentato le cortine di ferro. Avere oggi, in tale contesto, una sala dedicata alla Fondazione Romualdo Del Bianco, che ha sede a Firenze ma che opera in tutto il mondo, è per noi un prestigio e una concreta opportunità per coltivare la pace».

«Life Beyond Tourism è una rivoluzione culturale e commerciale per la crescita della comunità internazionale nella convivenza pacifica e la salute del pianeta Terra - ha detto il presidente Paolo Del Bianco -. È un viaggio altruistico, è donare tempo e denaro per "viaggiare per il dialogo", per "viaggiare per conoscere e rispettare le diversità di altre persone come noi". Una rivoluzione che è stata coltivata dalla rete della Fondazione che abbraccia oltre 500 istituzioni e università in 83 Paesi su 5 continenti. Attraverso Life Beyond Tourism viene evidenziata la sinergia delle tre convenzioni UNESCO del 1972, 2003 e 2005. Se le opportunità che emergono dalla sinergia di queste tre convenzioni diventano oggetto di interesse per i viaggi e gli operatori di servizi globali, per una nuova offerta commerciale, allora diventerebbe di tendenza viaggiare per contribuire alla crescita della comunità internazionale in pace coesistenza e per la salute del nostro pianeta. Ci sarà una grande competizione tra i tour operator e i territori per diventare leader nei programmi innovativi basati sui principi di Life Beyond Tourism; l'attuale hit-and-run turistico sarà portato al divenire un "residente temporaneo", ansioso di scoprire lo spirito del luogo».

Il nuovo direttore della Biblioteca, Vadim Duda, ha mostrato sin da subito profondo apprezzamento per la filosofia Life Beyond Tourism e l’impegno a promuovere le culture locali dei diversi Paesi del mondo, tanto che due dei collaboratori della Biblioteca hanno partecipato a novembre al primo corso per formatori Life Beyond Tourism a Firenze. Da allora la decisione di applicare le buone pratiche LBT e di istituire un'Accademia a Mosca, nella sala della biblioteca intitolata alla Fondazione: qui verrà insegnato l’orientamento Life Beyond Tourism con il suo Modello di applicazione pratica e verranno promosse una serie di iniziative che si rifanno alla filosofia promossa dalla Fondazione Del Bianco.

La decisone di dedicare una sala alle attività della Fondazione Del Bianco era stata annunciata da Vadim Duda durante l'Assemblea della Fondazione che si è tenuta agli inizi di marzo a Firenze e si concentrata su obbiettivi fondanti della realtà fiorentina: passare dal turismo dei servizi e dei consumi all’idea del viaggio come strumento di dialogo, con la convinzione che ora più che mai la comunità internazionale debba favorire la conoscenza e il rispetto della diversità per lo sviluppo della coesistenza pacifica e la salvaguardia del pianeta, dando un nuovo senso al turismo e ricercando le opportunità date ben oltre il turismo dal viaggio e da oltre un miliardo e duecento milioni di viaggiatori.

«Siamo debitori alla missione della Fondazione - ha detto Vladimir Duda nel suo intervento durante l’Assemblea a Firenze - nel contribuire allo sviluppo della pace nel mondo e crediamo che la forza delle nostre comunità può fare molto. Le biblioteche, come centri di comunità locali, potrebbero essere uno dei canali migliori per promuovere il concetto e la metodologia LBT. La portata potrebbe essere sorprendente – ha proseguito Duda -: ci sono circa 40.000 biblioteche pubbliche solo nella Federazione Russa e circa 1,5 milioni nel mondo. Ad esempio il numero di lettori e visitatori, che ha visitato la nostra biblioteca, è cresciuto da circa 180.000 nel 2016 a circa 300.000 nel 2017. Significa che la gente considera la biblioteca come una fonte di buone idee, informazioni, educazione programmi e molti altri servizi, ma soprattutto un luogo di cui può fidarsi. Stiamo prendendo molto sul serio le idee e i concetti della Fondazione. Lanciare uno spazio speciale nella nostra biblioteca, intitolato Romualdo Del Bianco Auditorium, è un punto di partenza per la realizzazione di programmi di certificazione educativa di LBT nella Federazione Russa, per educare gli studenti e formare i formatori e speriamo che altre biblioteche aderiscano alla nostra iniziativa per migliorare il nostro pianeta».

20ª Assemblea Generale della Fondazione Romualdo Del Bianco

e Simposio Internazionale “Heritage for Planet Earth”

Oltre 200 tra specialisti, amministratori locali, rappresentanti di prestigiose istituzioni internazionali, ricercatori e docenti di università provenienti da oltre 88 città di 34 Paesi nei 4 continenti hanno partecipato alla 20ª Assemblea Generale della Fondazione Romualdo Del Bianco e Simposio Internazionale “Heritage for Planet Earth”, durante la quale (3-4 marzo) sono stati illustrati i recenti risultati dell’applicazione del Movimento e del Modello di Sviluppo “Life Beyond Tourism” nel mondo accademico (insegnamento universitario), civico (biblioteche e istituzioni culturali) e delle amministrazioni locali, tramite la diretta testimonianza delle istituzioni affiliate e operanti in paesi e culture diverse.

«Crediamo nell’importanza del dialogo tra le culture per lo sviluppo della comunità internazionale nella convivenza pacifica e per la salute del nostro pianeta – ha detto il presidente Paolo Del Bianco ringraziando i numerosi intervenuti -. Pertanto il nostro primo obiettivo è il coinvolgimento di due grandi risorse: gli oltre 1,3 miliardi di viaggiatori all’anno che si spostano in larga parte per visitare i siti del patrimonio mondiale e tutti coloro che fanno parte della catena di viaggi e servizi. Loro, i viaggiatori e gli operatori di viaggio, i lavoratori nel campo dell'accoglienza e dell'ospitalità, oggi viaggiano principalmente per servizi e consumi, rinunciando alle relazioni umane con le persone e si accontentano di una relazione tra numeri di carte di credito. Domani, parte del Movimento Life Beyond Tourism, dovrebbe muoversi per migliorare le relazioni umane, comunicare e scambiare biglietti da visita: così il Patrimonio, naturale e culturale, potrà favorire l’incontro, il dialogo e riflessioni utili sulla salute del nostro unico pianeta. Si parteciperà insomma alla costruzione del ponte tra il Patrimonio e il Pianeta Terra. Abbiamo presentato agli esperti il libro “Certificazione per il dialogo interculturale - Le enormi opportunità oltre il turismo nei siti del patrimonio mondiale”, il “Glossario Life Beyond Tourism”, gli standard per la “Certificazione per il dialogo tra culture - Life Beyond Tourism DTC-LBT: 2018” accompagnato dai regolamenti e dalle linee guida, l’aggiornamento 2018 del nostro Manifesto e le Conclusioni del Congresso Patrimonio per il Pianeta Terra 2017, pubblicato in 8 lingue (dopo la Dichiarazione di Intenti sottoscritta nel 2014 da 300 Istituzioni e Università). Infine il lancio del processo di diffusione del Movimento Life Beyond Tourism la Formazione per Formatori come attività principale».

Nell’occasione, è stata presentata in prima assoluta la norma per “La Certificazione per il Dialogo tra Culture Life Beyond Tourism DTC-LBT:2018” corredata da Regolamento e Linee Guida, che è stata illustrata da Mounir Bouchenaki consigliere speciale del direttore generale dell’Unesco e membro del consiglio del Centro Regionale Arabo per il Patrimonio Mondiale: un impegno comune per proteggere e promuovere le espressioni culturali locali e la fruizione dei siti patrimonio ai fini del rispetto e del dialogo interculturale.

In chiusura, sono stati sottoscritti dieci nuovi accordi per la diffusione di Life Beyond Tourism nel mondo, con: Contemporary Academy of Business and Humanities di Togliatti (D.G. Tatiana Burobina), Crimean Federal University (Prof. Nikolay Lyubomirskiy), Institute of Italian Culture of the Volga Region (President Tatiana Burobina), Magnitogorsk State Technical University (Prof. Anatoly Krishan), Moscow State University of Civil Engineering (Prof. Vitaly Kasianov), National Research Mordovia State University, Saransk (Prof. Vladimir Erofeev), SB Research Group (Arch. Natalia Tarabella), Vilnius University (Prof. Gabija Bankauskaite-Sereikiene), All-Russia State Library for Foreign Literature named after M.I. Rudomino, Moscow.

A conclusione dell’Assemblea è stato quindi aggiornato il Manifesto Life Beyond Tourism:

il cui testo è stato consegnato nella conferenza stampa di oggi al presidente del Consiglio Regionale, Eugenio Giani, vista l’importanza del documento (in copyright) che è in corso di pubblicazione negli atti della 20° Assemblea e Simposio.

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Romualdo Del Bianco

