Oltre 200 studenti da 12 fra licei e istituti superiori della Toscana hanno partecipato questo pomeriggio al campus universitario di Novoli all'incontro conclusivo di "IdeeLAB", il progetto pilota di alternanza scuola lavoro promosso dall'Università di Firenze, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Confartigianato Firenze e Confindustria Firenze

L'iniziativa è stata l'occasione per premiare i migliori progetti realizzati dagli studenti toscani durante il percorso di alternanza scuola lavoro partito a febbraio 2016, che li ha visti impegnati, per oltre 200 ore, in momenti di formazione, per poi cimentarsi campo della creazione d'impresa, del marketing e della realizzazione di prodotti di largo consumo come cosmetici, app e video di comunicazione, sotto la guida di tutor e supervisori.

Il premio principale, quello per il miglior lavoro complessivo, è andato agli studenti del Liceo Antonio Gramsci (FI). Altri 4 premi sono stati assegnati ai migliori progetti, rispettivamente per il prodotto al gruppo dell'Istituto Benvenuto Cellini (FI); per l'idea all'idea al Liceo Gianni Rodari di Prato; per la presentazione all'Istituto Ginori Conti di Firenze; per l'impegno al liceo Machiavelli Capponi di Firenze.

L'incontro - appuntamento conclusivo della giornata di orientamento "Un giorno all'Università" - è stato l'introdotto dal prorettore vicario dell'Ateneo fiorentino Vittoria Perrone Compagni e dalla coordinatrice del progetto Sandra Furlanetto, delegata dell'Università di Firenze all'orientamento.

Oltre a quelle premiate, le scuole partecipanti al progetto di alternanza scuola lavoro, che ha coinvolto allievi delle classi terze, quarte e quinte, sono state:

Liceo Anna Maria Enriques Agnoletti (FI)

Liceo Niccolò Copernico (PO)

Liceo Dante (FI)

Liceo Leonardo Da Vinci (FI)

Liceo Carlo Livi (PO)

Liceo Michelangelo (FI)

Liceo Niccolò Rodolico (FI)

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze