16 aprile 1992 Prato diventa Provincia ! Dopo decenni di lotta il nostro territorio esce dall'anonimato nazionale ed emerge; Prato finalmente esiste...Prato C'è ....targata PO ! Ricordo ancora le sirene delle fabbriche, i clacson delle auto e le urla di gioia dei pratesi che alle ore 12 di quel giorno salutavano la nascita di Prato capoluogo, decima provincia della Toscana, salutata da Firenze che mollava a noi le briglie del nostro territorio, fino ad allora "tirate" da altri.

Luci ed ombre hanno caratterizzata questi decenni di Provincia che deve essere considerata a tutt'oggi non un fine ma un mezzo, tramite il quale il nostro territorio è stato arricchito da tutti quei servizi ed uffici che oggi per noi sono vitali: abbiamo un nostro Prefetto, un nostro Questore, nostri comandanti provinciali di forze dell'ordine e molti altri uffici che prima non avevamo. Abbiamo statistiche nazionali tutte nostre e possiamo finalmente autorappresentarci a livello nazionale e non "per conto terzi". Vi pare poco ?

LOGO CPAP 2018

Troppo spesso si guarda alla Provincia come il solo palazzo Banci-Buonamici, la Provincia non è solo un palazzo, non è solo politica. La differenza tra l'essere provincia ed il non esserlo è la differenza che intercorre tra l'esistere ed il non esistere, amava sempre dire Rolando Caciolli, uno dei padri fondatori della nostra autonomia.

Ma fatta la Provincia, andavano e vanno ancora fatti i "pratesi", quelli veri, quei cittadini orgogliosi di essere di Prato ed orgogliosi di mostrarlo ! E questa é la battaglia più ardua !! La politica in questo non aiuta, perché spesso si antepongono gli interessi, seppur legittimi, di partito agli interessi della città. Ecco il mio auspicio: che la politica ritrovi scopo negli interessi esclusivi del territorio, e che i politici perseguano tutti, da destra a sinistra, un solo obiettivo: dare a Prato la medesima dignità di tutte le altre città italiane con lo spirito che io amo chiamare del 1955, anno in cui ufficialmente cominciò la nostra corsa verso la riconquista della perduta autonomia.

Fonte: NESTI Fabio -Presidente del COMITATO PROVINCIALE AREA PRATESE

Tutte le notizie di Prato