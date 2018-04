Furti e spaccio, sei denunce nel Pisano. Chiusi due locali

Si è conclusa da poche ore l’operazione “periferie sicure”, coordinata dai carabinieri della Compagnia di Pisa, con la collaborazione della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, dei Cinofili di San Rossore, del N.A.S. di Livorno, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dei militari della Guardia di Finanza di Pisa.

A esito di quest’ultima notte di controlli, i militari hanno denunciato un tunisino di 28 anni, sorpreso in possesso di 8 grammi di cocaina: il reato contestato allo straniero, controllato in via Cattaneo, è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In via Consoli del Mare, poi, sono stati controllati e denunciati altri due stranieri: un guineano di 26 anni e un tunisino di 28, sorpresi rispettivamente con 7 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina. Un moldavo di 20 anni è stato invece denunciato per la violazione dell’obbligo di dimora nel comune di Calci, visto che è stato sorpreso in Pisa. Un albanese di 40 anni è stato invece denunciato per un furto, commesso poco prima in un ristorante di via Garibaldi: i militari hanno rinvenuto il portafogli della vittima, senza denaro, ma hanno identificato l’autore del furto. Un italiano di 55 anni è stato invece denunciato per tentato furto nel tardo pomeriggio, quando stava cercando di sottrarre alcuni generi alimentari dal supermercato di via Gello.

Un ristorante di Pisa e un bar di Cascina sono stati invece oggetto di sanzioni amministrative varie, per inadempienze in materia di lavoro e di carattere sanitario. Una stazione di servizio, invece, è stata sanzionata con la sospensione dell’attività imprenditoriale, per l’assunzione in nero di due dipendenti.

Fonte: Legione Carabinieri Toscana - Comando Provinciale di Pisa

