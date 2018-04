Concorso Internazionale Musicale Città di Scandicci, attesi 3900 giovani musicisti

L’Istituto comprensivo scolastico Vasco Pratolini e la Filarmonica Vincenzo Bellini in collaborazione con il Comune di Scandicci organizzano il 7° Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci” che si terrà dal giorno 20 aprile 2018 al giorno 29 aprile 2018. Il Concorso si svolgerà nell’Auditorium del centro Rogers in piazza Resistenza a Scandicci (fermata tramvia Resistenza), nella Sala del consiglio Orazio Barbieri del Municipio e nella sede Cna in via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana. Partecipano all’evento 73 Istituti Scolastici tra scuole medie, primarie e licei di tutta Italia per un totale di 869 allievi iscritti per le prove, di cui 293 come solisti e 669 iscritti che partecipano come duo, trio o piccole formazioni per un totale di 273 gruppi diversi. Si esibiranno inoltre 30 orchestre, 5 cori e 6 bande giovanili per un totale di circa 3569 allievi. Il totale dei giovani musicisti che transiteranno nella nostra città durante la settimana è di circa 3900 giovani musicisti. Quest’anno il Pegaso d’argento Premio miglior scuola è dedicato alla memoria di Niccolò Ciatti.

All’interno della galleria sottostante il nuovo Auditorium sarà collocato per tutta la durata del concorso un pianoforte a coda dove chiunque vorrà esprimersi in musica potrà farlo.

“Saranno dunque due settimane dedicate alle Scuole, alla Musica, alla Cultura – spiegano gli organizzatori - per fornire agli studenti di musica delle scuole primarie, medie superiori di primo e secondo grado un’importante occasione di crescita dal punto di vista musicale e di repertorio, attraverso il confronto con giovani musicisti appartenenti ad altre realtà. Gli obiettivi sono quelli di premiare e valorizzare l'impegno e lo studio della musica e dello strumento musicale nella scuola, e valorizzare il ruolo formativo delle scuole medie ad indirizzo musicale ed ai licei musicali e alle scuole di musica”.

Questo il programma della manifestazione

Venerdì 20 aprile 2018

Nuovo Auditorium galleria

Esprimiti in musica

Nuovo Auditorium

Ore 21,15 Concerto inaugurale a cura di ReMuTo Rete Musicale Toscana scuola capofila Istituto Vasco Pratolini Scandicci

Orchestra scolastica Senior regionale Toscana diretta da Gisella Cosi

Orchestra scolastica Junior regionale Toscana diretta da Volfango Dami

Canto lirico diretto da Maria Bruno

Sabato 21 aprile 2018

Concorso Cat.L Street band

Ore 15 Partenza delle Street partecipanti da Piazza Matteotti, piazza piave, via Aleardi,piazza repubblica,via De Amicis, piazza Togliatti,via Pascoli, piazza Resistenza dove ci sarà la seconda prova coreografica del concorso.

Ore 18,30 Premiazione Street band

Domenica 22 aprile 2018

Nuovo Auditorium

Audizioni Concorso – Categoria Duo e Piccole formazioni

Lunedi 23 aprile 2018

Nuovo Auditorium

Ore 9 Audizioni Concorso – Categoria Cori, Duo e Piccole formazioni

Martedi 24 aprile 2018

Nuovo Auditorium

Ore 9,30 Audizioni Concorso – Categoria Canto moderno e lirico, Duo e piccole formazioni

Ore 21 Concerto della Filarmonica “Vincenzo Bellini” di Scandicci diretta dal M° Luigi Giordano

Mercoledi 25 aprile 2018

Nuovo Auditorium

Ore 21,15 Carmina Burana

Coro Pisa Early Music - direttore Isabella Marini

Coro voci bianche Bonamici – direttore: Angelica Di Taranto

Soprano: Jennifer Schittino

Controtenore: Alessandro Carmignani

Baritono: Carlo Morini

Pianoforte: Chiara Mariani e Laura Pasqualetti

Percussioni: Vittorio Ferrari, Fabio Rogai, Giorgio Ribechini, Federico Poli, Luca Marino

Direttore: Enrico Nuti

Giovedi 26 aprile 2018

Sala Orazio Barbieri

Ore 9 Audizioni Concorso – Categoria Solisti, Duo e Piccole formazioni Fiati e Fisarmonica

Nuovo Auditorium

Ore 9 Audizioni Concorso – Categoria Solisti, Duo e Piccole formazioni Violini e Chitarre

Sala CNA

Ore 9 Audizioni Concorso – Categoria Solisti, e Quattro Mani- Pianoforte

Galleria Nuovo Auditorium

Ore 18 Remo Vinciguerra presenta “Nuance”, le musiche di Remo Vinciguerra saranno eseguite dalla pianista Bruna Pulini

Venerdi 27 aprile 2018

Nuovo Auditorium

Ore 8 Audizioni Concorso-Categoria Solisti, Duo e Piccole formazioni-Percussioni, violini e chitarre.

Ore 11 Audizioni Cori, Canto Lirico, Canto moderno.

Ore 14,30 Audizioni Concorso – Categoria ORCHESTRE medie e licei

Sala Orazio Barbieri

Ore 8 Audizioni Concorso – Categoria Solisti, Duo e Piccole formazioni Fiati e Fisarmonica

Sala Cna

Ore 8 Audizioni Concorso – Categoria Solisti, e Quattro Mani Pianoforte

Sabato 28 aprile 2018

Nuovo Auditorium

Ore 8-13/14,30-18Â Audizioni Concorso – Categoria Orchestre

Ore 18,30 Cerimonia di premiazione

Domenica 29 aprile 2018

Nuovo Auditorium

Ore 15 Categoria Bande e orchestre giovanili.

Ore 18 Cerimonia di premiazione.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci