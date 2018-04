Costituzione, Barni e Grieco: "Fondamento vivo dell’Italia repubblicana"

Giornata dedicata alla Costituzione italiana. L'assessore regionale ad istruzione, lavoro e formazione, Cristina Grieco, è intervenuta stamani a Livorno all'inaugurazione di una mostra su Alcide De Gasperi dal titolo "Dalla ricostruzione dell'Italia alla ricostruzione dell'Europa", che si è svolta nella sala delle conferenze dell'Ambito scolastico territoriale provinciale di piazza Vigo. Nel pomeriggio la vicepresidente ed assessore a cultura e università, Monica Barni, ha invece partecipato a Firenze alla presentazione di alcuni volumi editi da Carocci sui dodici principi fondamentali della Costituzione svoltasi all'Auditorium di Santa Apollonia.

"Questa mostra su De Gasperi ci aiuta a comprendere uno spaccato importante della nostra storia recente", ha affermato l'assessore Grieco. "Una storia che spesso non viene nemmeno studiata a scuola, o quantomeno non in modo adeguato, ma che invece dovrebbe essere approfondita e resa nota alle giovani generazioni in quanto, oltre a rappresentare le fondamenta dell'Italia repubblicana e democratica in cui viviamo, porta in sé quei principi e quei valori che sono alla base dell'Unione Europea".

La vicepresidente Barni, invece, ha dichiarato: "Tra le numerose iniziative che stiamo portando avanti per i settanta anni della Costituzione rientra la presentazione di questi agili volumetti sui principi costituzionali, volumi che invitano a leggere e rileggere un testo fondamentale e necessario per la costruzione di un futuro più giusto".

Fonte: Regione Toscana

