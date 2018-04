Crevole e Crevolicchio, M5s: "Noi compatti su messa in sicurezza territorio"

“Laura Agea, Dario Tamburrano e Fabio Massimo Castaldo hanno presentato un'interrogazione alla Commissione Europea sul caso finanziamento delle 19 briglie nei torrenti Crevole e Crevolicchio per il quale ci spendemmo chiedendo al Consiglio regionale di fermare il progetto, ma il PD votò contro. Abbiamo bisogno di interventi per la messa in sicurezza del territorio che non sprechino soldi pubblici e che siano valutati gli impatti ambientali e la compatibilità con l'assetto idrogeologico. E ancora una volta il Movimento 5 Stelle si dimostra compatto su tutti i livelli istituzionali nel difendere questo indirizzo” così Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo consiliare regionale Movimento 5 Stelle.

“Come ha spiegato Laura nel suo comunicato – prosegue il Cinque Stelle - la Regione Toscana, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha finanziato una serie di progetti per realizzare delle opere idrauliche che, piuttosto che la salvaguardia delle foreste, sembra servano alla costruzione di opere di difesa idraulica rientranti invece nelle competenze ordinarie della stessa Regione e dei consorzi di bonifica da essa delegati”.

“I gruppi locali M5S insieme ad organizzazioni come WWF Italia hanno denunciato pubblicamente il fatto che i 1,25 milioni di euro di finanziamento europeo non servano in effetti a tutelare le foreste ma a realizzare 19 briglie nei torrenti Crevole e Crevolicchio” sottolinea Giannarelli che conclude “i nostri europarlamentari hanno chiesto giustamente una verifica sulla rispondenza tra progetto e scopi del Fondo comunitario dedicato allo sviluppo rurale. E se la verifica desse gli esiti che pensiamo, hanno domandato di procedere con la sospensione del contributo”.

Di seguito il comunicato di Laura Agea

Bruxelles, 04 aprile 2018

AGEA (M5S), PRESENTATA INTERROGAZIONE PER VERIFICARE UTILIZZO FONDI UE REGIONE TOSCANA

“La Regione Toscana, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha finanziato una serie di progetti per realizzare delle opere idrauliche che, piuttosto che la salvaguardia delle foreste, sembra servano alla costruzione di opere di difesa idraulica rientranti invece nelle competenze ordinarie della stessa Regione e dei consorzi di bonifica da essa delegati” lo dichiara Laura Agea, eurodeputata M5S di Città di Castello.

“In merito ho ricevuto numerose segnalazioni dal territorio, fra le quali anche quelle di WWF Italia, e sembra chiaro che il finanziamento totale ottenuto di € 1'250'000,00 dall’Europa non serva a tutelare le foreste, ma piuttosto a realizzare tra le altre cose 19 briglie nei torrenti Crevole e Crevolicchio” spiega l’eurodeputata umbra.

“Per questo motivo ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea perché verifichi il corretto impiego dei fondi per lo sviluppo rurale, la qualità dei progetti ammessi e la loro coerenza con gli obiettivi indicati dalle misure del PSR: nel caso emergano delle irregolarità, dovranno valutare anche la possibilità di sospendere sia il contributo sia la realizzazione stessa degli interventi programmati” conclude Laura Agea.

