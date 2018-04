Golf 'coi piedi' a San Miniato, festa sul green di Fontevivo

88 footgolfers hanno dato vita alla 4^ tappa del Campionato Regionale giocata la mattina al Golf Club San Miniato.

Giornata ricca di contenuti tecnici, impreziosita dalla presenza dell´Assessore allo sport del Comune di San Miniato David Spalletti,e dallo staff dell´Associazione Frida,onlus impegnata nella lotta alla violenza nei confronti delle donne. Insieme a loro la Presidenza del golf club con Alvaro Spinosi ed Anna Rioda.

Nel pomeriggio Gara a coppie spumeggiante quella che ha aperto la stagione 2018 per quanto riguarda la Categoria Mista Uomo / Donna. I risultati della gara a coppie:

1^ Class. Salvatore Cannella / Chiara Ciullo -2 2^ Class. Fabrizio Marceddu / Elisa Paoli PAR 3^ Class. Gianluca L´Abbate / Antonella Carico PAR

Risultati gara individuale

Si aggiudicano il podio Simone Grassi con -9 (Fg Prato, 1° Class.

assoluto), Fabrizio Marceddu -8 (Fg Prato, 2° Class. assoluto) e Gianni Nucci -7 (FG Shangay, 3° Class. assoluto).

Nel Femminile vince Elisa Paoli -1 (FG Prato, 1^ Class.), seconda piazza per Chiara Ciullo +4 (FG Shangay) e bronzo per Sara Nappini +6 (FG Sparta Chiana).

Miglior debuttante: Edoardo Vangelisti +5 (FG Cecina)

1° Class. 1^ Cat. Marco Montagnani -7 (FG Siena) 1° Class. 2^ Cat. Francesco Incrocci -6 (FG Shangay) 1° Class. 3^ Cat. Nicola Gragnani -2 (FG Pisa) 1° Class. Over 45 Maschile Paolo Matteini, -4 (FG Cecina) 1° Class. Over 55 Maschile Giovanni Machì, +4 (FG Coteto) 1^ Squadra Class. Maschile FG Prato, - 22 (Grassi S. -9 / Marceddu -8 / Gori -5) 1° Class. Cat. Handicap Maschile Marco Moschini (e quarto assoluto),

-14.0 (FG Pisa)

1^ Class. Cat. Handicap Femminile Chiara Ciullo, -1.0 (FG Shangay) 1° Under 16 Maschile Mattia Ceccarini, -3 (FG Prato) 1° Under 12 Maschile Fabio Lombardi +16 (FG Pisa)

L´appuntamento con la quinta tappa del Regionale è per Domenica 22 Aprile al Golf Cà del Moro di Pontremoli.

Info e iscrizioni per giocare a Footgolf info@footgolftoscana.it www.footgolftoscana.it

Nella foto: Leonardo Cogoni (Footgolf Coteto) Tee shot buca 1

Fonte: Ufficio Stampa Footgolf Toscana

