Tre anni in Regione: a Colle val d’Elsa incontro promosso da Simone Bezzini (Pd)

“Tre anni in Regione: il dovere di rendicontare”. Si intitola così l’incontro promosso dal consigliere regionale del Pd Simone Bezzini per riflettere sull'azione della Regione Toscana e sulla sua attività in Consiglio. L’appuntamento è mercoledì 18 aprile a Colle val d’Elsa (ore 21,15 ridotto del Teatro del Popolo- piazza Unità dei Popoli,2). “Chi riceve la fiducia dei cittadini per ricoprire un ruolo istituzionale- spiega Bezzini- deve mantenere un rapporto costante con i cittadini. Lo deve fare con impegno, disponibilità al confronto e cercando di presidiare i le tematiche che interessano la comunità. In questi tre anni da consigliere regionale- prosegue Bezzini- ho cercato di mantenere un dialogo costante con i territori rispondendo alle sollecitazioni delle persone, partecipando a tanti confronti pubblici e promuovendo periodici momenti di rendicontazione.” All’iniziativa di mercoledì, organizzata in collaborazione con l’Unione comunale del Pd di Colle Val d’Elsa, interverrà anche il segretario del Pd di Colle Stefano Nardi e il segretario territoriale Andrea Valenti

