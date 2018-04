'Manuel', ritratto di un giovane cresciuto in istituto minorile . Allo Stensen anteprima del film di Albertini

Dopodomani, giovedì 19 aprile, alle ore 21 presso il Cinema Stensen, sarà proiettato in anteprima toscana il film ‘Manuel’ di Dario Albertini (Italia 2017, 98'), il ritratto sincero di un ragazzo che si batte per avere la madre mai avuta prima. In sala saranno presenti il regista e i due attori protagonisti Andrea Lattanzi e Francesca Antonelli.

Il film è la storia di Manuel, ragazzino di 18 anni, che esce da una casa famiglia per minori privi di sostegno famigliare e, per la prima volta, assapora il gusto dolceamaro della libertà, si ritrova esposto alla tentazione della cocaina ma è allo stesso consapevole di dover mettere ordine alla propria vita e a quella di sua madre, Veronica, chiusa in carcere, che vorrebbe tanto tornare indietro e ricominciare.

"Manuel – ha detto il regista Dario Albertini - è una specie di gigante buono che si trova improvvisamente catapultato in una realtà sconosciuta chiamato a fare delle scelte più grandi di lui senza neanche avere il tempo di realizzare che si trova in mezzo al mondo vero”.

Alla serata parteciperanno anche alcuni ragazzi ospiti della comunità semiresidenziale di Villa Lorenzi, sulle colline di Careggi, che ospita minori con problematiche varie.

Info: Cinema Stensen – Viale don Minzoni 25

Info www.stensen.org, 055/576551

Ingresso: 8 euro

Fonte: Stensen - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze