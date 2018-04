Mountain Bike, domenica 12° edizione gran fondo delle Terme

Domenica 22 aprile a Montecatini Terme si terrà la 12ª edizione della Granfondo delle Terme: questa mattina in sala consiliare Bellandi con il presidente di Mtb Massimo Anzilotti ha presentato le novità della importante manifestazione riservata agli amanti della mountain bike.

Partenza prevista alle 9,30 dalle Terme La Salute.

La seconda tappa del circuito MTB Tour Toscana presenterà alcune novità sul percorso di gara. La Granfondo delle Terme 2018 ha nuovo passaggio lungo il Torrente Cessana in fase di inizio gara, dopo il passaggio all'interno del Colle di Buggiano si scenderà su di un single track che porterà ad un vecchio mulino transitando lungo le sponde del Torrente Cessana, da qui risaliremo, sempre lungo il torrente, sullo sterrato che porta alle Poiane, luogo dove vivono, come dice il nome diverse Poiane, infatti è molto facile vederne sugli alberi lungo il Fosso Cessana.

Nuovo lavoro anche al single track prima del guado del fiume Pescia di Pescia nella Svizzera Pesciatina dopo il Ponte di Sorana, che porta con una salita costante di 6 Km al GPM situato in paese alla Serra Pistoiese.

PERCORSO GRANFONDO (46 KM)

Il percorso Gran Fondo delle Terme ha due salite importanti, la prima che, passando per l'abitato di Colle di Buggiano, raggiunge Malocchio fino a Macchino a circa 800 metri di quota e la seconda, dopo avere disceso il versante di Vellano nella Svizzera Pesciatina ed aver attraversato il Fiume Pescia di Pescia, risalirà fino a Serra Pistoiese dove ci sarà il Gran premio della Montagna. Da qui è raggiunto e oltrepassato l'abitato di Panicagliora per poi cimentarsi in una discesa mozzafiato attraverso i boschi fino a Marliana, da qui, dopo un breve trasferimento su asfalto ci si cimenta nell'ultima impegnativa discesa di Canfittori fino a Vico per poi risalire verso Montecatini Alto e da qui, dopo un passaggio nella suggestiva piazza G. Giusti e lungo tutta la circonvallazione del paese, in discesa verso il parco della 'Salute' per l'arrivo. Il percorso Granfondo è completamente immerso nel verde delle nostre colline essendo per il 95% su sterrato.

PERCORSO CLASSIC (30 KM)

Il percorso Classic della Granfondo delle Terme ha in comune con il percorso point to point la parte iniziale e la prima importante salita attraversando Colle di Buggiano e Malocchio fino alla deviazione posta pochi km sotto Macchino che divide i due percorsi. I biker si cimentano quindi nella discesa fino a via di Croci nel comune di Massa e Cozzile per poi ricongiungersi in località Canfittori con il percorso Granfondo ed affrontare l'ultima discesa.

Partenza e arrivo della manifestazione sono realizzati nel parco delle Terme 'La Salute' che offre uno spazio immerso nel verde rendendo l'ambiente accogliente e piacevole sia per i bikers che per le famiglie al loro seguito. Possibilità di visitare il Parco di Pinocchio a Collodi che dista pochi chilometri da Montecatini Terme, Pescia Lucca e Pistoia che sono tutte confinanti con Montecatini, Firenze è a mezzora di macchina.

Vi aspettiamo domenica 22 aprile per un fine settimana di sport, salute e benessere nello splendido parco termale della Salute a Montecatini Terme.

Fonte: Ufficio Stampa

