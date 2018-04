Aeroporto di Firenze, nasce 'Comitato del Sì' per la nuova pista

Confartigianato Firenze, Cna Firenze, Confcommercio Firenze, Confesercenti Firenze, Confindustria Firenze insieme hanni dato vita al 'Comitato Sì Aeroporto'. Il presidente sarà Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio. Il comitato ha già in mente una prima manifestazione "per chiedere a gran voce alle istituzioni la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto utile a tutta la Toscana, nel pieno rispetto di quanto già deciso dagli organismi competenti". La manifestazione si terrà lunedì 7 maggio al Palaffari alle 19. "Sarà una vera e propria festa - afferma il comitato - promossa dalle imprese di Firenze e della Toscana, alla quale potranno partecipare liberamente tutti i cittadini. Sul palco si alterneranno momenti di divertimento con approfondimenti su un'opera pubblica giudicata dal mondo delle imprese irrinunciabile per la stessa sopravvivenza del sistema produttivo".

Tutte le notizie di Firenze