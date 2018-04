Invasioni digitali ad Artimino, Villa medicea e Museo archeologico

Invasori armati di macchine fotografiche pronti ad approdare ad Artimino per una giornata all’insegna dell’arte, della cultura, della storia, della solidarietà e del buon cibo e vino. Domenica 22 aprile si svolgerà infatti alla Villa medicea la Ferdinanda e al Museo archeologico di Artimino l’edizione 2018 di Invasioni digitali che permetterà di scoprire due preziosi gioielli alle pendici del Montalbano, in una cornice paesaggistica tra le più belle della Toscana. La giornata è promossa in collaborazione con il gruppo di instagramers pratesi, Tenuta di Artimino, Museo F. Nicosia, CoopCulture, Chora e ristorante Biagio Pignatta che offrirà il buffet. La quota di partecipazione di 10 euro sarà interamente devoluta a Ail Prato onlus, Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma. Ormai da anni il gruppo di instagramers pratesi abbina la partecipazione a un evento culturale a una iniziativa di solidarietà, scegliendo ogni volta una associazione benefica alla quale destinare l’intera quota di partecipazione.

L’appuntamento inizierà alle 10.30 con la pacifica invasione di Villa La Ferdinanda, famosa anche come la “villa dei cento camini”. Fatta costruire nel 1596 per volere di Ferdinando I dei Medici su disegno di Bernardo Buontalenti, l’edificio dal 2013 è riconosciuta patrimonio U

nesco

. Dopo la pausa pranzo l’invasione riprenderà alle 15 al Museo archeologico, per un viaggio fra testimonianze e reperti del mondo etrusco. Il percorso museale racconta la presenza di questo popolo sul territorio attraverso incensieri e altro vasellame di bucchero, di vetro e di bronzo, avori istoriati, sculture funerarie e ceramica figurata, oltre alle testimonianze del “mondo dei morti” restituite dalle necropoli di Artimino e Comeana.

Ai partecipanti è richiesta tanta curiosità e la voglia di immortalare questo patrimonio di arte e bellezza da condividere con il tag #Artimino2018 insieme a #igersPrato #Artimino #Prato #museoarcheologicoartimino #MuseoArtimino #tenutadiartimino. Per iscriversi https://www.eventbrite.it/e/biglietti-artimino-2018-45104133678

