Pistoia è d'oro con la spadista Nicol Foietta agli Europei Under23

Trionfo azzurro firmato Pistoia ai Campionati Europei under23 di Yerevan, in Armenia. Nella gara a squadre di spada femminile, infatti, l’Italia è salita sul gradino più alto del podio e la medaglia d’oro è al collo anche della toscana Nicol Foietta. La spadista della Chiti, campionessa italiana in carica nella categoria (tricolore vinto un mese fa a Colle Val d’Elsa), ha così messo in bacheca un altro prestigioso titolo internazionale a un anno esatto di distanza dal successo continentale under23, sempre con il team azzurro, a Minsk2017.

Una conferma schiacciante. La squadra italiana, formata con Nicol Foietta da Roberta Marzani, Alice Clerici e Ginevra Roato, ha affrontato all’esordio, nei quarti di finale, la Germania superandola con un netto 43-30. In semifinale le azzurre hanno avuto ragione delle portacolori della Polonia con il punteggio di 42-29, prima dell’assalto finale contro la Svizzera vinto per 45-26. Un dominio indiscusso, insomma, per Nicol Foietta e compagne: in loro onore, in Armenia, risuona l’Inno di Mameli. E nella palestra della società Chiti Scherma Pistoia risplende un’altra prestigiosa medaglia.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER23 - SPADA FEMMINILE - SQUADRA - Yerevan, 18 aprile 2018

Finale

ITALIA b. Svizzera 45-26



Finale 3°-4° posto

Polonia b. Ungheria 45-44

Semifinali

ITALIA b. Polonia 42-29

Svizzera b. Ungheria 45-28

Quarti

Polonia b. Israele 45-37

ITALIA b. Germania 43-30

Svizzera b. Francia 45-38

Ungheria b. Russia 45-35

Classifica (11): 1. ITALIA, 2. Svizzera, 3. Polonia, 4. Ungheria, 5. Germania, 6. Russia, 7. Israele, 8. Francia

ITALIA: Roberta Marzani, Nicol Foietta, Alice Clerici, Ginevra Roato

Fonte: Federazione Italiana Scherma - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia