Guerra in Siria, bandiera della pace in consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana presieduto da Eugenio Giani ha aderito al presidio per la pace, e in particolare contro la guerra in Siria e nel resto del mondo, promosso da varie organizzazioni sindacali fiorentine nella giornata di ieri, mercoledì 18 aprile, in via Cavour. “La bandiera che sventola dalla sede dell’Assemblea toscana sia di invito a manifestare questo impegno per la pace – ha dichiarato il presidente Giani a nome del Consiglio - un impegno che riguarda tutti, forze politiche, cittadini, ogni espressione della società civile. La violenza e la guerra, purtroppo sempre più diffuse in molti luoghi del nostro pianeta, sono un attentato alla dignità dell’essere umano e alla sopravvivenza stessa dell’umanità”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

