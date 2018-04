A San Miniato l'incontro 'L’Arte del Dialogo per Ricostruire la Pace'

Sabato 28 Aprile alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Seminario, in Piazza della Repubblica 10 a San Miniato, avrà luogo l’evento “L’Arte del Dialogo per Ricostruire la Pace. L’arco di Palmira come simbolo di rinascita oltre i conflitti”.

L’incontro, organizzato dall’Opera SpathaCrux (OSC) Onlus, associazione ecclesiale giovanile finalizzata alla formazione delle nuove generazioni, e patrocinato dalla Diocesi di San Miniato, offrirá un’occasione di studio e confronto sui temi della cooperazione internazionale, dell’arte e della tutela del patrimomio storico-culturale.

I lavori si apriranno con i saluti delle autorità presenti e dell’ente organizzatore, presieduto dal Dott. Valerio Martinelli, e si svilupperanno con un dialogo che vedrà come protagonisti relatori d’eccezione quali S.E.R Mons. Andrea migliavacca, Vescovo di San Miniato; il Dottor Filippo Tincolini, scultore che ha curato la ricostruzione dell’Arco di Palmira, titolare di Torart; il Prof. Massimo Toschi, Consigliere per la cooperazione internazionale della Regione Toscana, già assessore regionale; la Prof.ssa Chiara Lapi, Docente di diritto Ecclesiastico e Diritto Interculturale presso l’Università di Pisa e la Dott.ssa Giulia Terreni, Vice Presidente di Opera SpathaCrux Onlus, laureata in Scienze dei Beni Culturali. Sarà infine dato spazio per un dibattito tra il pubblico presente.

Per informazioni :

www.operaspathacrux.it

info@operaspathacrux.it

Fonte: Ufficio Stampa

