Elezioni Rsu 2018 pubblico impiego, ottima affermazione delle liste UIL FPL

Il Segretario Generale della UIL Toscana Annalisa Nocentini ed il Segretario Regionale della UIL FPL Mario Renzi esprimono grande soddisfazione per i risultati delle liste UIL nelle elezioni per il rinnovo delle RSU negli enti pubblici territoriali (Autonomie locali e Sanità) della Toscana.

In un momento difficile per il Paese ed all'interno di una Pubblica Amministrazione duramente colpita dal blocco contrattuale di 9 anni la UIL conferma e consolida la propria presenza e la propria rappresentatività.

Negli Enti Locali, le liste della UIL crescono un po' dovunque a partire dal Comune di Firenze dove con quasi un quarto dei voti (24%) la UIL è seconda solo alla CGIL, fino a quello di Grosseto dove si conferma il primo sindacato con il 45% dei voti.

Ottimi risultati anche nella Sanità dove la UIL non pare soffrire più di tanto la crescita dei sindacati autonomi e di mestiere e rimane comunque forte e consistente ovunque con risultati veramente straordinari in alcune grandi zone della Toscana, come quella della ASL Nord Ovest (LI, LU, MS e PI), dove intanto si afferma come il primo sindacato all'interno della Fondazione Gabriele Monasterio (39%) e nell'ambito della sanità lucchese con quasi il 40% delle preferenze di voto.

Mario Renzi, Segretario Generale UIL FPL Annalisa Nocentini, Segretario Generale UIL Toscana

