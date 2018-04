FIPILI Horror Festival, oltre 100 film presentati. Tra gli ospiti lo scrittore Donato Carrisi

Il FIPILI Horror Festival, che si terrà a Livorno il 28, 29, 30 aprile e 1° maggio, taglia il traguardo della VIIª edizione. Un festival che propone da sempre, come marchio identificativo, il rapporto tra cinema e letteratura. Mai come quest’anno la fusione tra carta e “pellicola” risulta essere il fil-rouge dei tanti eventi previsti tra proiezioni, incontri, dibattiti, workshop e masterclass.

Il festival tematico della paura e del fantastico tra cinema e letteratura ha in programma 11 lungometraggi e 92 cortometraggi. Quest’ultimi, suddivisi nelle categorie horror-thriller, fantastico-fantascienza, weird, opere internazionali, rappresentano da sempre la colonna portante del festival la cui premiazione è fissata per l’ultima giornata del 1° maggio, mentre i migliori racconti saranno premiati il 28 aprile.

Tra i protagonisti della quattro giorni Donato Carrisi, lo scrittore da poco premiato come miglior regista esordiente al David di Donatello 2018 direttamente da Steven Spielberg. Per entrare in profondità nell'intreccio tra romanzo e sceneggiatura, la prima parte della serata del 30 aprile, sarà imperniata sulla presentazione della sua ultima fatica letteraria, L’uomo del labirinto (Longanesi), e si chiuderà con la proiezione di La ragazza nella nebbia, film scritto e diretto da Carrisi che vede come protagonisti Toni Servillo, Jean Reno e Alessio Boni.

Molte le proiezioni alla presenza dei registi e dei cast con la proiezione in occasione dei 25 anni dall’uscita del cult horror italiano Dark Waters di Mariano Baino (29/4), The Wicked Gift di Roberto D’Antona (30/4), in anteprima assoluta Herbert West Reanimator di Ivan Zuccon (30/4), Senza lasciare traccia di Gianclaudio Cappai (1/5), e in esclusiva italiana, dopo le uniche proiezioni al Fear festival di Londra e alla festa del cinema di Roma, The End? di Daniele Misischia (1/5). Altri lungometraggi che verranno proiettati al festival saranno: in anteprima italiana Insidious – L’ultima chiave di Adam Robitel (28/4) e The Whispering Star di Sion Sono (29/4), The Void – il vuoto di Jeremy Gillespie e Steven Kostanski (28/4) presentato dalla giornalista Valentina D’Amico, e infine due classici che hanno fatto la storia del genere come Deliria di Michele Soavi (29/4) e Suspiria di Dario Argento (1/5), alla presenza del direttore della fotografia Luciano Tovoli.

Non mancheranno gli appuntamenti formativi dedicati a workshop e masterclass. Attraverso uno sguardo esclusivo dall'interno del mondo editoriale la masterclass intitolata “Il re ed io” di Anna Pastore, editor italiana di Stephen King per Sperling & Kupfer, farà luce su questo ruolo fondamentale nel mondo dell’editoria contemporanea e rivelerà storie e aneddoti sul suo rapporto lavorativo con King (29/4).

Per gli amanti della scrittura di fantascienza il Premio Urania 2015 Lukha B. Kremo terrà un workshop finalizzato alla realizzazione di un racconto di fantascienza. La due giorni sarà arricchita dalla presenza degli autori P.G. Daniel e Linda De Santis (28-29/4).

A coronare questo percorso lo scrittore Valerio Evangelisti che in video conferenza, sarà il protagonista di una conversazione per riflettere sullo stato dell’arte della fantascienza nel 2018. Il padre letterario di Nicolas Eymerich racconterà infatti storia, mutamenti e nuovi scenari per gli autori del genere (29/4).

Il direttore della fotografia Luciano Tovoli, già collaboratore di Dario Argento, Marco Ferreri, Michelangelo Antonioni, Andrej Tarkovskij, Ettore Scola e molti altri, terrà una masterclass sull’uso della luce nel cinema di genere e non. A seguire verrà presentato, assieme a Tovoli stesso e ai curatori Piercesare Stagni, Valentina Valente e Silvia Tarquini, il libro Suspiria e dintorni. Conversazione con Luciano Tovoli (1/5).

Il FIPILI Horror Festival 2018 ospiterà un focus su Michele Soavi realizzato in collaborazione con Edizioni Bietti. Il regista di Deliria, La chiesa, La setta e molti altri titoli, verrà celebrato con la presentazione del libro scritto da Ilaria Feole dal titolo Michele Soavi: Cinema e televisione (29/4) e dal nuovo numero della rivista gratuita Inland. Il giornalista Claudio Bartolini, insieme al direttore del festival pistoiese Presente Italiano Michele Galardini, sarà al centro della presentazione del suo libro Il cinema giallo thriller italiano (Gremese Editore), non solo un dizionario del cinema giallo italiano ma un volume già fondamentale per gli amanti del genere (28/4). Verrà omaggiata la figura di Frankenstein con un incontro sul volume Frankenstein. Il mito tra scienza e immaginario. Il giornalista Fabio Canessa converserà con Pier Luigi Gaspa, uno degli autori del testo, in un evento chiamato “200 anni di Frankenstein – il mostro infelice” (27/4).

Oltre al connubio cinema-letteratura, nella 7ma edizione del festival verranno esplorate anche le connessioni tra cinema-arte con una mostra del collettivo artistico Malleus Rock Art Lab dal titolo “Martello dei sensi”. Malleus ha curato l’aspetto grafico delle recenti edizioni home video di CG Entertainment dei lavori di Dario Argento come 4 mosche di velluto grigio, Profondo rosso e Opera. Al festival saranno esposte 30 opere originali, serigrafate manualmente, creazioni in bilico tra illustrazioni cinematografiche, sensorialità e arte dal grande impatto emotivo.

Non mancheranno tre appuntamenti con Federico Frusciante: il primo vedrà Frusciante protagonista di una videointervista realizzata a Sergio Martino e Luc Merenda durante l’ultima edizione del festival pistoiese Presente Italiano, il secondo sarà un sentito omaggio a Umberto Lenzi denominato “Le monografie live di Federico Frusciante”, nel quale il noto videotecaro-youtuber ripercorrerà dal vivo i passi salienti della carriera di Lenzi nelle modalità che solitamente attua nelle sue videorecensioni di Youtube (28/4), infine il terzo, dal titolo “Vietato dire Netflix”, che verterà sulle nuove modalità di fruizione di film e serie tv (1/5).

PROGRAMMA FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018

Festival tematico della paura e del fantastico tra cinema e letteratura.

settima edizione Livorno, 27 aprile / 1° maggio

Venerdì 27 aprile

Biblioteca di VILLA MARIA - Via Redi 22, Livorno (ingresso libero)

“Aspettando il FIPILI Horror Festival”

18:30 Presentazione del programma 2018.

19:00 “200 anni di Frankenstein – il mostro infelice”. Presentazione letteraria - “Frankenstein. Il mito tra scienza e immaginario” di Marco Ciardi e Pier Luigi Gaspa. Interviene Pier Luigi Gaspa, modera Fabio Canessa.

Sabato 28 aprile

Nuovo Teatro delle Commedie

14:00 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” - Categoria: Selezione Weird

18:30 Presentazione letteraria - “Il cinema giallo - thriller italiano” di Claudio Bartolini. Edizioni Gremese. Modera Michele Galardini.

19:30 Videointervista esclusiva di Federico Frusciante al regista Sergio Martino e l’attore Luc Merenda. In collaborazione con “Presente Italiano”.

21:00 “Omaggio a Umberto Lenzi” - Monografia live di Federico Frusciante.

21:45 “Martello dei sensi” Presentazione della mostra in collaborazione con Malleus Rock Art Lab.

22:00 “La grande occasione” di Giacomo Vitali e Francesco Biondi. Cortometraggio.

22:30 “The Void – il vuoto” di Jeremy Gillespie, Steven Kostanski. CANADA 2017. Introduce il film la giornalista Valentina D’Amico.

Sala Asili Notturni

15:00 “Scrivere un racconto di fantascienza” - Workshop di scrittura creativa Parte 1. A cura di Lukha B. Kremo “Premio Urania 2015”. Nel corso del workshop presentazione dei libri “Pulphagus®: Fango dei cieli”, vincitore del premio URANIA 2015 e “Freakshow” con l’autore P.G. Daniel. A cura di Kipple Officina Libraria.

18:00 “Tender is the flesh” di Marco Cacioppo. Cortometraggio.

18:30 “INSIDIOUS l’ultima chiave” di Adam Robitel. USA 2018. Versione con finale alternativo in collaborazione con Universal Pictures Italia.

Domenica 29 aprile

Nuovo Teatro delle Commedie

08:00 “La città verrà distrutta all’alba” - omaggio a George Romero. (Evento su prenotazione comprensiva di colazione)

10:00 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” - Categoria: selezione weird

17:00 Masterclass: “Il Re ed io”- incontro con Anna Pastore, editor italiana per Sperling & Kupfer di Stephen King. Modera Michele Innocenti

18:00 “Fantascienza Anno 2018” - Conversazione in collegamento diretto con lo scrittore Valerio Evangelisti.

18:30 Premiazione concorsi letterari FIPILI HORROR FESTIVAL 2018 “LA PAURA FA 90 RIGHE” e “LIVORNO HORROR STORY”

con la presenza dei giurati: Anna Pastore, Giorgio Bernard, Paolo Morelli e Gaetano Ventriglia.

19:30 Presentazione letteraria - “Michele Soavi: Cinema e televisione” a cura di Edizioni Bietti. Con l’autrice Ilaria Feole.

20:30 “Deliria” di Michele Soavi. ITA 1987.

22:00 “Caruncula” di Mariano Baino. Cortometraggio

22:30 “Dark Waters” di Mariano Baino. ITA 1993. Versione rimasterizzata in collaborazione con Shockproof. Introduce la proiezione il regista Mariano Baino.

Sala Asili Notturni

15:00 “Scrivere un racconto di fantascienza” Workshop di scrittura creativa Parte 2. A cura di Lukha B. Kremo “Premio Urania 2015”. Nel corso del workshop incontro con Linda De Santis, premio URANIA SHORT 2017. A cura di Kipple Officina Libraria.

19:00 “Einstein- Rosen" di Olga Osorio - Cortometraggio. Vincitore TOHorror Film Fest 2017.

19:30 “The Whispering Star” di Sion Sono. GIAPPONE 2015. V.O. con sottotitoli. ANTEPRIMA In collaborazione con Cecchi Gori Entertainment.

Lunedì 30 aprile

Cinema la Gran Guardia

11:00 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” - Categoria: opere internazionali.

12:30 Proiezioni cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” - Categoria: Horror e Thriller.

16:00 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” - Categoria: Fantastico e Fantascienza.

16:15 (sala 1) “The Wicked Gift” di Roberto D’Antona. ITA 2017. Con Roberto D'Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo. Introducono il film il regista Roberto D’Antona e l’attrice Annamaria LoRusso.

18:15 “Martello dei sensi” Presentazione della mostra ospitata dal festival, in collaborazione con Malleus Rock Art Lab

18:30 “Herbert West Reanimator” di Ivan Zuccon. ITA 2018. Con Emanuele Cerman, Alessio Cherubini, Rita Rusciano introduce il film il regista Ivan Zuccon. ANTEPRIMA NAZIONALE

Incontro con Donato Carrisi: tra carta e pellicola

21:00 Presentazione letteraria: “L’uomo del labirinto” - edizioni Longanesi.

22:00 “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi. ITA 2017. Alla presenza dell’autore, sceneggiatore e regista. Film Vincitore del David di Donatello 2018: migliore regista esordiente.

Martedì 1° maggio

Cinema la Gran Guardia

10:30 “La fotografia nel cinema horror” Masterclass a cura di Luciano Tovoli.

11:00 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” - Categoria: Horror e Thriller.

13:30 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” - Categoria: Fantastico e Fantascienza.

14:30 Proiezione cortometraggi “FI PI LI HORROR FESTIVAL 2018” - Categoria: Opere internazionali.

16:00 “Senza lasciare traccia” di Gianclaudio Cappai. ITA 2016. Con Michele Riondino, Valentina Cervi, Elena Radonicich. A seguire dibattito con il regista Gianclaudio Cappai e Claudio Bartolini

17:00 Presentazione letteraria “Suspiria e dintorni - Conversazione con Luciano Tovoli”. Editore Artdigiland. Con Luciano Tovoli, Piercesare Stagni, Valentina Valente e Silvia Tarquini.

18:00 Premiazione Concorsi Cortometraggi “FIPILI HORROR FESTIVAL 2018.” Alla presenza dei giurati: Fabio Canessa, Valentina D’Amico, Federico Frusciante, FIlippo Mazzarella e in collegamento i Manetti Bros.

19:00 “Vietato dire Netflix!” – Federico Frusciante vs le serie tv.

20:30 “The End?”. Di Daniele Misischia. ITA 2017. Con Alessandro Roja, Claudio Camilli. Sceneggiatura: Cristiano Ciccotti. Prodotto da Mompracem (Manetti Bros e Carlo Macchitella), Rai Cinema, Beta. Distribuzione: 01 Distribution - Introducono il film il regista Daniele Misischia, lo sceneggiatore Cristiano Ciccotti e l’attore Claudio Camilli.

22:30 “Suspiria”. Di Dario Argento. ITA 1977. Versione originale. Fotografia: Luciano Tovoli

PREZZI:

L’ingresso agli eventi è consentito con tessera associativa FIPILI HORROR FESTIVAL 2018 al costo di 3 euro

Biglietti:

- Giornaliero 7 euro ingresso valido per l’intera giornata in corso.

- Abbonamento 22 euro abbonamento completo per tutti i 4 giorni del festival.

Workshop:

“Scrivere un racconto di fantascienza”: 2 lezioni 15 euro - 1 lezione 10 euro

“La fotografia nel cinema horror”: 10 euro

Eventi ad ingresso gratuito con la sola tessera associativa:

“Martello dei sensi”, “Insidious - l’ultima chiave”, premiazioni dei concorsi letterari e del concorso cortometraggi.

Luoghi del festival:

Cinema La Gran Guardia - Via del Giglio 18, Livorno

Nuovo Teatro delle Commedie - via G.M. Terreni 5, Livorno

Sala Asili Notturni - via G.M. Terreni 5, Livorno (presso Nuovo Teatro delle Commedie)

www.fipilihorrorfestival.it mail: fipilihorrorfestival@gmail.com

infoline:3287372627/3395781493 Comune di Livorno www.comune.livorno.it

Accrediti stampa: stampafipili@gmail.com

Crediti:

Direzione Artistica e Tecnica - Alessio Porquier e Ciro Di Dato

Addetto Stampa - Tomas Ticciati

Graphic Design - Enrico Costalli

Organizzazione - Filippo Figone

Consulente artistico - Michele Innocenti

Responsabile mostra - Elisa Toni

Segreteria di edizione - Andrea Pipitone, Antonio Perri, Lorenza Marini. Corso di Laurea DISCO, Università di Pisa

Sigla Festival - Ivan Zuccon

