Uil-Rua primo sindacato al Sant'Anna e al Conservatorio fiorentino

"Un risultato molto soddisfacente". Queste le parole utilizzate dal Segretario Generale della UIL RUA Toscana Mario Finoia per commentare le elezioni per il rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego nell'ambito università e ricerca. La UIL RUA ha quasi raddoppiato i consensi al Sant'Anna di Pisa, passando dal 30% del 2015 a il 55% di questa tornata elettorale. Al Conservatorio di Firenze la UIL RUA si afferma invece con oltre il 50% dei voti.

"Come sindacato teniamo e ci affermiamo in alcune aree che prima non ci erano congeniali - è l'analisi di Finoia - Credo che in queste elezioni per il rinnovo delle Rsu abbia influito il voto di proteste scaturito già nelle recenti politiche. Ma nonostante questo nell'ambito dell’Università della Ricerca ci siamo affermati e consolidati. Con qualche piacevole exploit come il Conservatorio e il Sant’Anna. Non solo, anche le due aree di ricerca della Toscana, CNR di Firenze e di Pisa, la UIL RUA si è aggiudicata un 20% dei consensi che rappresenta comunque un ottimo risultato in due realtà di eccellenza per la nostra regione"

Fonte: UIL Toscana

