Unicoop a Colle Val D'Elsa. Crescono vendite, occupati e l'impegno per le attività sociali sul territorio

Si tiene questa sera alle 21 al cinema Sant'Agostino di Colle Val d'Elsa (Via Liguria, 11) la presentazione della proposta di bilancio 2017 di Unicoop Firenze. Come ogni anno, la Cooperativa torna a illustrare ai soci gli obiettivi raggiunti e le iniziative realizzate negli scorsi 12 mesi. L’appuntamento di stasera è solo una delle 66 tappe previste per presentare la proposta di bilancio nei territori delle 38 sezioni soci Coop.

Il 2017 per Unicoop Firenze è stato un anno positivo, chiuso con un incremento delle vendite e degli occupati. Nel 2017 le vendite hanno raggiunto quota 2.416 milioni di euro (al lordo di iva), aumentando il risultato del 2016 di 1,8 punti percentuali: un risultato positivo che va a incrementare lo stato patrimoniale della Cooperativa.

Nello stesso periodo in Cooperativa l'occupazione è cresciuta: con 60 unità in più rispetto al 2016, la Cooperativa ha toccato quota 8.132 dipendenti, di cui oltre l'88% a tempo indeterminato. L'anno passato Unicoop Firenze ha speso per investimenti 32 milioni di euro.

DATI PRINCIPALI DI UNICOOP FIRENZE

(Confronto 2017 su 2016, al 31/12)

2017 2016 Var.%

Vendite (in milioni di euro) 2.416 2.373 +1,8

Sulla convenienza, Unicoop Firenze ha garantito una politica di prezzi bassi nei suoi punti vendita, contribuendo così anche ad abbassare il livello dei prezzi in generale. Nel 2017 in tutte le 7 province in cui opera Unicoop Firenze l’indice dei prezzi rilevati è stato sensibilmente inferiore rispetto alle medie nazionali e sei province sono rientrate nei primi 10 posti fra i territori più convenienti in Italia. Ai soci in particolare la Cooperativa nel 2017 ha erogato sconti per 164,9 milioni di euro fra sconti e punti spesa.

Rispetto al territorio, in Unicoop Firenze l'incidenza dei fornitori toscani è doppia rispetto alla media dei concorrenti. Nel 2017 Unicoop Firenze ha introdotto altri 200 nuovi piccoli produttori toscani fra i propri fornitori, che si vanno ad aggiungere ai 700 già presenti. La Cooperativa ha inoltre aggiunto 150 nuovi piccoli produttori ortofrutticoli del territorio, gestiti attraverso sette piattaforme di raccolta e distribuzione per far arrivare sui banchi di Unicoop Firenze i prodotti locali e di stagione coltivati a pochi chilometri dal punto vendita. Con questi produttori la Cooperativa fattura oltre 40 milioni di euro che restano sul territorio toscano.

Il 2017 è stato anche l'anno in cui la Cooperativa ha varato un nuovo piano di aperture festive, volto a tenere insieme etica ed impresa, valori cooperativi e sostenibilità economica, garantendo la chiusura nelle dieci festività “comandate” religiose e civili e, durante l'anno, l’apertura domenicale è limitata alla sola mattina (8.30-13.30) nel 40% dei punti della rete di vendita (48 negozi).

Buona la performance del punto vendita di Colle di Val d'Elsa dove, dal 2016 al 2017, le vendite sono cresciute dell'1,58%.

Fonte: Unicoop Firenze -Ufficio Stampa

