‘Agricola 2018’, lunedì la presentazione al palazzo del Pegaso

Sarà presentata lunedì 23 aprile alle 11.30, nella sala Barile del palazzo del Pegaso l’edizione 2018 di ‘Agricola’, fiera dei prodotti tipici locali, macchine d’epoca e di nuova tecnologia, spettacoli di vita rurale, in programma nella zona sportiva di Castelfiorentino, sabato 5 e domenica 6 maggio. Giunta alla quattordicesima edizione, ‘Agricola’ si presenta come una grande festa dell’agricoltura e degli agricoltori e allo stesso tempo un’occasione per richiamare l’attenzione di cittadini e operatori economici, agricoltori e non solo, sui possibili scenari che si possono aprire grazie ad una più stretta relazione fra territorio, agricoltura di qualità, turismo, cultura Alla conferenza stampa interverranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, e il consigliere regionale Enrico Sostegni, con il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni.

Fonte: Consiglio Regione Toscana

