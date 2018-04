Prima giornata di Ludicomix Bricks & Kids baciata da un sole estivo quella di sabato 21 aprile. Fin dalla mattina la 15a edizione della manifestazione ha invaso pacificamente e colorato le strade e il centro storico di Empoli. Un continuo serpentone di persone, mascherate e no, famiglie, giovani, bambini, curiosi hanno unito il Palazzo delle Esposizioni, piazza della Vittoria, Piazza del Popolo e Piazza Farinata degli Uberti, con il Chiostro degli Agostiniani, il Cinema La Perla e Largo della Resistenza a fare da cornice, così come il mercatino di Via Roma.

Avvio positivo comunque con gli stand visitati da tanti giovani, con la curiosità che si legge negli occhi di piccoli e grandi.

Giochi all’aperto, giochi da tavolo, videogame più o meno moderni, giocattoli, fumetti, illustrazioni, oggettistica, i mattoncini della Lego e le loro fantastiche creazioni, cultura, approfondimenti, incontri con gli autori.

Grande interesse per tutti i settori che questo evento offre: in una cornice di immaginario fantasy portato in scena da tante associazioni. E con le attività di ristorazione del centro in grande fermento, anche in attesa della domenica, che storicamente è la giornata di grandissimo richiamo. Visitatori in arrivo da tutta la regione per la soddisfazione di Ludicomix e ItLug - ToscanaBricks che organizzano la kermesse.

EVENTI nei CENTRI STORICI – La Comic Talk Area è stata una delle novità 2018. Nel Chiostro degli Agostiniani, ad accesso libero, uno spazio per incontri e approfondimenti. È stata inaugurata questa mattina con una interessante tavola rotonda sull'organizzazione di eventi nei centri storici. Ospite d’onore Emanuele Vietina, lucchese, direttore generale di Lucca Crea, società organizzatrice di Lucca Comics & Games, da oltre mezzo secolo il punto di riferimento mondiale di manifestazioni che coinvolgono luoghi ricchi di monumenti e beni artistici-culturali ed evento ispiratore di Ludicomix.

Presenti l'assessore alla cultura del Comune di Certaldo Francesca Pinochi per parlare di Mercantia; Cristina Gelli, responsabile dei Beni Culturali del Comune di Empoli, e il presidente dell’associazione culturale che organizza la festa ludica Tommaso Alderighi.

EMANUELE VIETINA, direttore generale di "Lucca CREAsrl" società che organizza "Lucca Comics&Games" - «Manifestazione fa rima con partecipazione. La nostra idea, nata nel lontano 1966, come incontri tra fumettisti ci ha portato poi nel 2006 a una riflessione: fornire un'esperienza unica per un esercito di sognatori e editori in spazi liberi. Cinque i punti che ci guidano nel nostro sogno: comunità, inclusione, scoperta, rispetto, la gratitudine della città. Concludo dicendo che un festival non lo si vive orizzontalmente, ma verticalmente. Io vado a un festival per vivere un'esperienza e tornare una persona più ricca. E poi c’è l’aspetto che, in particolare Lucca e la nostra Toscana, riescono a offrire. Cioè presentare personaggi fantastici, ma con richiami storici, in contesti medievali unici che non sono ricostruiti, ma originali».

FRANCESCA PINOCHI, assessore alla cultura del Comune di Certaldo - «Colgo volentieri questa occasione per parlare di Mercantia nella piazza di Ludicomix. Un festival che si snoda su 5 giorni declinandosi nel borgo medievale di Certaldo. Dalla capacità di sviluppare relazioni, scambi formativi e dialogo interculturale abbiamo creato un modello che tutt’oggi è punto di riferimento per città che si ispirano a questa manifestazione. Nel 2016 abbiamo anche organizzato un convegno nazionale "Festival e Città" che ha voluto approfondire questo tema. Dalla volontà di riscoprire le radici più antiche e profonde del nostro teatro nasce il progetto europeo “ Mysteries &Droll” di cui il Comune di Certaldo è capofila, avendo partecipato ad un bando nell’ambito di “ Europa Creativa”. Il nostro Festival con grande orgoglio ha ideato questa piattaforma di cui ne vedremo testimonianza a Mercantia e al Festival Of Fool di Belfast”.

CRISTINA GELLI, responsabile dei beni culturali per il Comune di Empoli - «Il Centro di Empoli non è armonico come Certaldo ma ha luoghi da salvaguardare. L'amministrazione comunale è andata a insistere sulla valorizzazione dei linguaggi come sarà per il nuovo festival "Leggenda", dove tutte le attività di lettura e di ascolto si riverseranno in spazi chiusi. Autori specializzati per l'infanzia daranno vita a laboratori interattivi per linguaggi di ascolto. Empoli diventa come un vetrina di tutto ciò che avviene. E’ così anche per Ludicomix che ha dato molto come esempio di realtà che entra in sinergia col centro storico e con i suoi monumenti. Il volano che si crea è sotto gli occhi di tutti: alberghi pieni, stazione affollata per l’arrivo di persone in treno con l’obiettivo di assistere alla kermesse, negozi aperti. La somma di tutto ciò significa fare del centro un grande luogo di aggregazione. Perché l'evento deve confondersi nel tessuto cittadino e nel massimo rispetto per i beni artistici che sono da secoli in questa città».

TOMMASO ALDERIGHI, presidente associazione culturale Ludicomix - «Ludicomix compie 15 anni. Da quattro anni ci siamo allargati al centro storico. E' un progetto che vuole ancora crescere. Alla base ci sono etica e passione per la cultura, non solo quella del divertimento. Crediamo che sia un’occasione per tutti, anche per il commercio del centro storico. La nostra due giorni ha smosso un giro di affari nell’indotto di oltre 325.000 nell’edizione 2017».

Domani, domenica 22 aprile, si replica, come oggi da mattina a sera.

Gli organizzatori consigliano di dedicare la mattina alla panoramica “esplorativa” dei padiglioni, magari partendo dalle piazze della Vittoria e del Popolo e poi una full-immersion fumetto-gadget-vintage-LEGO nel pomeriggio, restando a pranzo in centro. E in Via Roma domani ci sarà Floralia, mercato di botanica fra piante e fiori.

