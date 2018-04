Palio di Fucecchio, un weekend di eventi con il 'Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori' e con le 'Corse di Primavera'

Per il Palio di Fucecchio è l’anno delle novità. Dopo la nomina di Nicolò Cannella a presidente del Cda dell’associazione e l’apertura della pista alle prove libere, arriva anche la terza novità del 2018: il Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori anticipato ad aprile.

A sabato 28 per la precisione. L’evento dedicato ai gruppi musicali e di sbandieratori, quindi, non sarà più la chiusura dell’anno paliesco ma sarà uno degli eventi che vanno ad introdurre il Palio che si corre la penultima domenica di maggio. In questo modo il Gran Galà si candida ad essere uno degli eventi di punta di quel tessuto sociale giovanile che compone le 12 contrade del Palio di Fucecchio.

L’associazione Palio ha creato un tavolo di lavoro insieme alle contrade per rivedere il regolamento del Gran Galà che quindi avrà uno svolgimento leggermente diverso rispetto alle precedenti edizioni. Cambia la durata delle esibizioni, che avrà un tempo di massimo di 10 minuti. Ogni contrada, poi, all’interno della propria esibizione presenterà un gioco con la “grande squadra”, uno spettacolo congiunto tra chiarine, musici e sbandieratori. Il tutto si concluderà con un gioco finale che coinvolge le 12 contrade.

Tutti i figuranti, infine, sfileranno per le vie del centro accompagnati dal suono del gruppo musici della Contrada Sant’Andrea. Questo l’ordine di esibizione delle contrade in occasione del Gran Galà: Torre, San Pierino, Porta Bernarda, Porta Raimonda, Ferruzza, Cappiano, Botteghe, Querciola, Samo, Massarella, Borgonovo, Sant’Andrea.

Il 28 e 29 aprile sarà quindi una due giorni di eventi con Fucecchio e il suo Palio protagonisti grazie all’esibizione dei gruppi delle contrade, sabato 28 alle ore 16 in Piazza Vittorio Veneto, e con l’altro appuntamento di fine aprile: la seconda sessione delle Corse di Primavera. Domenica 29 nella Buca tornano in pista i cavalli per quella che di fatto è l’ultima corsa preparatoria, a poco più di 20 giorni dalla XXXVIII edizione del Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

