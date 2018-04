In dirittura d’arrivo Vita all’Aria Aperta, un evento sinergico ricco di proposte per gli amanti del turismo e delle attività outdoor, incluse quelle legate al mondo dell’agricoltura. Visitando i 15.000 mq. espositivi dedicati alla manifestazione sono infatti 3 i saloni della manifestazione: la 16ª Tour.it, la 4ª edizione di Viva la Terra! e, per il secondo anno, Tourismo in Libertà.

La manifestazione è dedicata al mondo del camper, a chi sceglie un turismo svincolato da problematiche stagionali e percorsi prestabiliti, privilegiando uno stile di vita a contatto con la natura e caratterizzato dalla scoperta di itinerari alternativi, ma non solo. In esposizione con Tour.it camper, caravan, motorhome, tende da campeggio e accessori per l’outdoor, servizi e prodotti editoriali specializzati e con la sezione Tourismo in Libertà, agenzie viaggi, tour operators, Consorzi di promozione turistica, Parchi Tematici ed Aree di sosta; i Comuni della provincia di Massa-Carrara mostreranno i prodotti tipici e le eccellenze eno-gastronomiche, ma anche culturali, di ogni territorio per la promozione delle proprie identità turistiche open air, ambientali artigianali e culturali. A supporto dei Comuni che aderiscono a Tourismo in Libertà, con produttori locali all'interno della loro area, la Camera di Commercio di Massa-Carrara organizza un’area collettiva per lapartecipazione al Salone; ancora una volta la Camera di Commercio si dimostra attenta alle esigenze del territorio attraverso la promozione delle sue eccellenze e tipicità.

IMM, nell'ottica del percorso intrapreso per la costruzione della "destinazione Carrara" propone speciali pacchetti turistici (tutte le informazioni sul sito dell'evento) per i visitatori della manifestazione, ai quali viene offerto l’ingresso al salone in abbinamento ad altre attività, quali ad esempio il tour guidato alla scoperta di Carrara e il tour alle cave in fuoristrada, i bike tours e vari percorsi di trekking. Sul sito dell'evento i pacchetti sono prenotabili per organizzare al meglio la propria visita in un territorio splendido che tanto ha da offrire da un punto di vista paesaggistico ed enogastronomico.

In tema di territori e borghi tipici, interessanti le escursioni organizzate dal Toscana Camper Club, partner storico della manifestazione, in occasione del 30° Raduno Nazionale: in programma, oltre allo spettacolo di cabaret nella serata di sabato 12 maggio, la visita a Monti di Licciana della Pieve di Venelia (IX sec.) e del più bel castello della Lunigiana, sorto nel ‘300 lungo la “Via del sale”, la scoperta del centro storico di Licciana Nardi e della Valle del Tavernone per raccontare come si svolgeva un viaggio otto secoli fa e l’immancabile degustazione di prodotti tipici del territorio; per info e iscrizioni al tour: toscanacamperclub@gmail.com.

L’acquisto di un camper nuovo è un investimento impegnativo, ma Tour.it offre anche la possibilità di acquistare in sicurezza i mezzi garantiti dai concessionari Toscani aderenti ad Assocamp, esposti nella sezione dedicata all’usato. Accordandosi in fiera con i concessionari presenti, sarà inoltre possibile concordare un periodo di prova del camper dei vostri sogni, così da fugare ogni dubbio sulla validità dell’acquisto. Una nuova e importante opportunità messa a punto dai concessionari pensando ai visitatori di Tour.it.

Novità di quest’anno è l’inclusione di Viva la terra! La manifestazione dedicata all’agricoltura, orti, giardini e vita in fattoria dove saranno presenti attività didattiche per bambini e adulti per imparare divertendosi gli aspetti della vita in fattoria, l’importanza dei cibi a Km0, le antiche tradizioni artigianali, ma anche giochi, favole, degustazioni e percorsi per rilassarsi in mezzo agli splendidi colori e profumi del verde.

Viva la Terra! mostra il meglio delle produzioni agro-alimentari toscane, un settore il cui valore aggiunto ha superato quota 3% del Pil regionale, contribuendo per 1.836 milioni (pari al 6,5% della produzione nazionale) e che rappresenta una delle voci più importanti del nostro export.

I settori merceologici coinvolti sono: agricoltura (aziende agricole, prodotti, macchinari e attrezzature, associazioni ed enti, editoria); orti, giardini, allevamento animali da fattoria e da cortile; prodotti tipici e prodotti naturali e biologici (pane, miele, confetture, verdure, erbe commestibili, fitoterapia, formaggi, salumi, vino, olio, etc.); ambiente (corpo forestale, associazioni, enti, etc.); stili di Vita (agriturismo, agenzie di viaggio, editoria, associazioni).

Sarà presente anche quest’anno il Club Alpino Italiano di Carrara con la parete attrezzata per far provare a bambini e adulti, in totale sicurezza, l’ebrezza dell’arrampicata; d’interesse per famiglie e bambini anche il concorso “Disegna la tua fattoria” lanciato nell’ambito di Viva la Terra e destinato agli alunni delle scuole primarie di I grado della provincia di Massa Carrara, che avranno “l’onore” di vedere i propri disegni esposti in fiera: la classe vincitrice sarà premiata nel corso della manifestazione con materiali didattici.

Le iniziative di questo salone comprendono anche laboratori, degustazioni, Area l’Isola del riciclo a cura di AMIA, il battesimo della sella e l’area bambini gestita da “Il Regno di Peter Pan” con il laboratorio “mani in pasta”.

Da non perdere l’Area Arti e Mestieri a cura dell'estate a Ponticello 2 del Comune di Filattiera che rievocherà antichi mestieri legati alla civiltà contadina dei piccoli borghi della Lunigiana. I figuranti vestiranno costumi d'epoca ispirati a quelli tipici del 1700.

Particolare, fra le attività convegnistiche, il corso di formazione sull'utilizzo dei Droni nell'agricoltura di precisione a cura di Zefiro Ricerca e Innovazione e CNR Pisa in programma sabato 12 maggio. Il corso verrà proposto solo durante Vita All'Aria Aperta a un costo particolarmente vantaggioso.

