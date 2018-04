La cucina fusion orientale alla Mostra dell'Artigianato con Leonardo Romanelli

Lo spazio 'Le Delizie di Leonardo' alla Mostra Internazionale dell'Artigianato è un must. Leonardo Romanelli, critico enogastronomico, cura, all'interno della mostra, uno stand in cui ospita i maggiori chef contemporanei, veri e propri artigiani del gusto. Quest'anno la versione de 'Le Delizie di Leonardo' è più pop che mai. Gli chef tornano tra la gente e spiegano con semplicità i loro piatti, alla scoperta di ingredienti e sapori nuovi e tradizionali.

Questa mattina, tra gli altri, lo chef cinese che ha girato le cucine di ristoranti in ogni parte del mondo, Yun Bao, ha raccontato, preparato e offerto ai visitatori dello stand di Leonardo Romanelli, due piatti di cucina fusion orientale: i ramen ai frutti di mare e il branzino caramellato. Un viaggio alla scoperta di odori, sapori e colori che sono simili in ogni angolo del mondo, ma che in ogni Paese hanno la loro particolarità. È il caso dei 'noodles', pasta fresca che per molti versi può ricordare le tagliatelle della nonna, ma che in realtà nascono in Estremo Oriente e seguono una tradizione completamente diversa rispetto a quella della cucina italiana.

Lo chef Yun Bao lavora per il ristorante fusion orientale One Night in Beijing, che ha portato a Firenze un modo diverso di pensare alla gastronomia orientale, mettendo insieme la tradizione e l'innovazione nei piatti thai, cinesi, giapponesi e vietnamiti. Un concept innovativo voluto da una giovane imprenditrice cinese di Prato, che in via il Prato, ha portato uno chef cinese, uno giapponese, uno toscano e una sommelier, fondando One Night in Beijing, una sede che si sviluppa su due livelli, con sushibar, ristorante, bisteccheria e saletta privata.

Le Delizie di Leonardo propone, al ritmo serratissimo di un appuntamento ogni ora, cooking show, degustazioni di birre, vini e grappe, presentazioni di libri, incontri con i pasticcieri fiorentini, lezioni di fotografia e confronti tra la cucina toscana ed etnica, in una dimensione colloquiale e amichevole.

Questa volta la cucina fusion l'ha fatta da padrona. Da non perdere oggi la degustazione di birra e di vino e il gelato artigianale di Vetulio Bondi.