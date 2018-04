Ludicomix, il centro affollato da circa 60mila

Ludicomix Bricks & Kids chiude con due splendide giornate più che primaverili, grande sole, temperatura ‘da manica corta’ e tantissima gente in centro. Un evento che, alla sua 15a edizione, si consolida in tutte le sue dinamiche.

Ormai l’“ambiente ludico fumettistico atipico” è divenuto parte integrante di Empoli. I cittadini sanno di cosa si tratta e aspettano con curiosità questa due giorni colorata e stravagante, affollata da personaggi fantasiosi. Colori, mattoncini Lego, cosplayer, fumetti, videogame, illustrazioni: un mix sempre vincente.

Una manifestazione ludica punto di riferimento in Toscana.

L’evento si svolge dal 2004 ed è stato un continuo crescendo ogni anno, sempre innovativo nelle proposte. Adesso si sta consolidando sebbene non sia mai uguale a se stesso, ma sempre fedele alla tradizione del buon gioco e del divertimento, che porta tanti appassionati a Empoli.

Le tante persone per le strade del centro lo confermano. Un continuo via vai per fare la spola fra il Palazzo delle Esposizioni, Piazza della Vittoria, Piazza Farinata degli Uberti, Piazza del Popolo e tutta l’area culturale che andava dal cinema La Perla al Chiostro degli Agostiniani fino a Largo della Resistenza.

E anche quest’anno il verde del Parco Mariambini si è trasformato nella location ideale per servizi fotografici e relax così come il pratino all’ombra del monumento in Piazza Vittoria.

Centinaia le famiglie presenti con altrettanti bambini a giocare all’aperto.

La stima delle presenze sfiora le 60.000 persone fra sabato e domenica: con 20.000 alla prima giornata e il resto domenica.

Mentre negli stand si contano 10.000 presenze sabato e 13.000 nella seconda giornata.

Molto interessanti anche i volumi degli affari dei negozi del centro, in particolare di bar e ristorazione.

Insomma un weekend positivo, fortunato per il clima, e apprezzato da chi ha passeggiato in centro e ha partecipato agli eventi, magari entrando nei vari padiglioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

