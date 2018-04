'Maestro Artigiano, una ricchezza per la Toscana'. Il convegno in Fortezza Da Basso

Lunedì 23 aprile alle 10.30 al Teatrino Lorenese è in programma il convegno 'Maestro Artigiano – una ricchezza per la Toscana', promosso dalla Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e realizzato da Artex – Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.

L'incontro si concentrerà sul disciplinare d'uso dei marchi ‘Maestro Artigiano' e ‘Bottega Scuola' da parte della Regione Toscana, sullo stato dell'arte e sulle prospettive delle due figure e sulle azioni necessarie per promuovere e valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale toscano.Al convegno interverranno l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, i presidenti di CNA Toscana Andrea Di Benedetto, di Confartigianato Imprese Toscana Giovan Battista Donati, di Unioncamere Toscana Riccardo Breda e di Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana Giovanni Lamioni.

Fonte: Firenze Fiera - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze