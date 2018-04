Alessio Gianni (Tnt) fa il suo esordio in azzurro

Esordio in azzurro per Alessio Gianni, uno dei talenti del T.N.T. Empoli. Il 28 e 29 aprile a Lignano Sabbiadoro (Udine) il nuotatore, classe 2002, parteciperà con la rappresentativa giovanile alla Energy Standard Cup. Il tecnico responsabile delle squadre giovanili italiane, Walter Bolognani, lo ha convocato grazie alla sua bella prestazione sui 400 misti nei campionati Assoluti primaverili di Riccione, dove centrò il 20° posto col tempo di 4'32”24. L'atleta biancazzurro è il solo fra i ventiquattro selezionati (dodici maschi e altrettante femmine) appartenente a un club toscano. Dopo aver debuttato in nazionale, Alessio Gianni disputerà il 30 aprile a Firenze, presso la piscina olimpionica comunale di Bellariva, il 6° 'Meeting di Primavera' insieme a dodici compagni allenati da Alessio Mancioppi, tecnico responsabile della categoria Ragazzi nella società presieduta dal dt Giovanni Pistelli. Dalle 15.15 gareggeranno, in questa manifestazione organizzata dalla Florentia Nuoto Club, anche Alessio Daini (classe 2002); Marino Massai ('02); Ernesto Saccardi ('02); Kevin Cortini ('03); Ettore Mori ('03); Gionata Marmugi ('04); Matteo Prislei ('04); Giulia Gabellieri ('04); Ester Iula ('04); Alice Lupi ('04); Alice Mencherini ('04) e Anita Mori ('05).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

