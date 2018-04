Antifascismo, firma di un protocollo in Regione e appuntamento del 25 aprile

Domani martedì 24 aprile alle 13 a Palazzo Strozzi Sacrati, firma e presentazione del protocollo di collaborazione con Anpi, Aned, Arci e Isrt per iniziative sul tema dell'anrtifascismo, cardine della nostra Costituzione e della Repubblica, con il presidente Enrico Rossi e la vice presidentre Monica Barni. Sarà l'occasione per presentare, insieme a Ort, il tradizionale concerto per la Festa della Liberazione promosso dalla Regione Toscana e realizzato dall'Orchestra della Toscana. L'evento di quest'anno si intitola "Pace & Love - Sognando un mondo migliore" ed è stato realizzato con la preziosa collaborazione della Fondazione Teatro della Toscana. Saranno presenti presidente della Fondazione ORT Maurizio Frittelli ed il direttore dei servizi musicali Paolo Frassinelli.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana