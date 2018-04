Calcio a Pistoia, pubblicato il bando per l'affidamento di sette campi

Il Comune ha pubblicato un avviso di gara per l’affidamento dei servizi di gestione di vari impianti sportivi comunali per un periodo di cinque anni.

Si tratta di sette campi sportivi situati a Pistoia e immediata periferia: il campo sportivo di Pontelungo (via Nazario Sauro), il “Giordano Frascari” di via Calamandrei, i campi sportivi di San Felice (via San Felice e Piteccio) a San Felice, quello di Chiesina Montalese in via della Chiesina, il campo situato a Le Piastre (via del Gabbero), il “Bardelli” in via Giovanni da Verrazzano, a Bottegone e infine l’ “Edy Morandi” in via del Fornacione nel quartiere delle Fornaci.

Gli interessati potranno presentare l’offerta per uno o più campi. L’appalto avrà durata quinquennale a partire dal 1 luglio 2018 fino al 30 giugno 2023 senza alcuna possibilità di interruzione del servizio di gestione; ciò significa che anche durante le pause della attività sportive l’appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione e a svolgere tutte le attività previste nel capitolato.

L’Amministrazione si riserva l’opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore triennio.

Presentazione delle offerte. Le offerte e le richieste di partecipazione devono essere presentate soltanto per via telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/comune-pistoia/ entro il 23 maggio.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia