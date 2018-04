Corpi in attesa, medicina e cultura a confronto a Siena

Un dialogo tra storia della medicina e storia della cultura, tra biologia e filosofia in riferimento alla malattia oncologica. Questo il tema principale del libro “Corpi in attesa” che sarà presentato a Siena, venerdì 27 aprile, alle ore 18, presso la libreria Palomar in via Rinaldini 1, dal direttore generale dell’AOU Senese, Valtere Giovannini. Saranno presenti gli autori Andrea Rinnovati, chirurgo dell’Azienda USL Toscana Sudest e Simone Zacchini, ricercatore in Storia della Filosofia dell’Università di Siena. L’obiettivo dell’incontro, che è aperto a tutti, è confrontarsi su scienza e vita vissuta, privilegiando gli aspetti umanistici e filosofici. Si parlerà anche di cancro non solo come malattia e opportunità di cura ma analizzandone anche gli aspetti culturali, psicologici e sociologici che fanno da sfondo a questa patologia, con tutte le complessità legate al tema.

Fonte: AOU Senese - Ufficio Stampa

