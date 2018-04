Disperso da settimane, ritrovato in Liguria il settantenne di Pieve a Nievole

Dopo circa due settimane ha fatto ritorno a casa D.M., l'ex agente della polizia municipale di 70 anni scomparso da Pieve a Nievole. La stampa ha fatto da cassa di risonanza per l'appello dei familiari, che non avevano avuto più notizie dalla mattina in cui aveva detto alla moglie che usciva per andare a pescare. L'ultima volta in cui era stato visto era all'Ipercoop di Montecatini. Domenica 22 aprile, alla mattina, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nel Savonese, in Liguria, dopo una telefonata con il genero. È stato lui stesso a chiamare per chiedere di essere riportato a casa.

