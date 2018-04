Subway® aprirà 5 ristoranti a Prato, Lucca, Viareggio, Siena e Grosseto

Subway®, la catena internazionale di ristoranti fast food più grande del mondo*, con oltre 43.000 punti vendita aperti in più di 112 Paesi del mondo, non si ferma e prosegue il suo sviluppo in Italia prevedendo l’apertura fino a 5 nuovi ristoranti in Toscana.

Nella regione, Subway® è alla ricerca di partner per l’apertura di franchising nelle principali città come Prato, Lucca, Viareggio, Siena e Grosseto. L’espansione riguarderà anche la provincia fiorentina e quella pisana, dove Subway® è già presente da qualche anno proprio nei due capoluoghi di provincia.

La Toscana come obiettivo di crescita

In Toscana Subway® ha in programma di inaugurare fino a 5 nuovi ristoranti nei prossimi anni. L’annuncio del piano di sviluppo in Italia avviene contemporaneamente alla presentazione del nuovo corporate design: nuova veste per i ristoranti Subway® e un logo completamente rivisitato.

"Prevediamo aperture nelle città di Prato, Lucca, Viareggio, Siena e Grosseto, ma non escludiamo di aggiungere alla rosa anche altre località di provincia che potrebbero assicurare una certa affluenza”, afferma Stella Moskis, Country Director Subway® Mediterranean Europe. “L’apertura di nuovi ristoranti creerà nuove opportunità di lavoro e prevediamo che i nostri franchisee possano assumere fino a dieci dipendenti per ogni ristorante”.

Una caratteristica di Subway® consiste nel prediligere non solo strutture in centro città, ma anche location ubicate nelle vicinanze di stazioni ferroviarie, ospedali nonché distributori di benzina e centri commerciali. Non è necessario che i ristoranti siano equipaggiati di friggitrici né di separatori di grasso e la metratura necessaria parte dai 30mq richiesti per aprire un ristorante all’interno di un centro commerciale. Ogni location può quindi essere trasformata in un ristorante Subway®, Drive-thru oppure shop-in-shop: con Subway® tutto è possibile.

Con più di 43.000 ristoranti in più di 112 Paesi, di cui oltre 5.000 in Europa, Subway® è la catena di ristoranti più diffusa al mondo. Ogni giorno i “Sandwich Artists” di Subway® servono milioni di clienti che hanno facile accesso a insalate e panini personalizzati e preparati con verdure e ingredienti originali. Più di 50 anni di attività hanno permesso a Subway® di diventare l’azienda leader mondiale nel settore della ristorazione veloce dei sandwich personalizzati. “I nostri partner ideali sono imprenditori attenti alle opportunità che offre il mercato, con la volontà di rimboccarsi le maniche e desiderosi di far parte di una squadra vincente. Ai nostri franchisee offriamo la possibilità di iniziare la propria attività dove il marchio Subway® è già ampiamente conosciuto ma non sono presenti al momento ristoranti”, continua Moskis.

SUBWAY®: cifre, dati e fatti

- Fondazione: nel 1965 da parte di Fred DeLuca sotto il nome di Pete´s Super Submarines (Bridgeport/Connecticut)

- Ristoranti: più di 43.000 ristoranti in 112 Paesi del mondo, di cui oltre 5.000 in Europa

- Diffusione in Italia: 7 ristoranti nelle basi NATO; 8 ristoranti rispettivamente a Bolzano, Merano, Trento, Verona, Pisa, Firenze, Torino e Roma

- Modello business: i ristoranti sono concessi in franchising e gestiti da imprenditori locali

- Offerta: sandwich, wraps e insalate preparate al momento con ingredienti originali

Numero verde riservato a potenziali franchisee +34 6638 048 63

* Subway® è il marchio n.1 del settore fast food per diffusione di punti vendita nel mondo (dati gennaio 2017)

