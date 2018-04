Anniversario Liberazione, il M5S: "Memoria e monito"

"Nella giornata del 25 aprile festeggiamo la memoria della Liberazione del nostro paese dal nazifascismo e insieme, inevitabilmente, commemoriamo la scia dei lutti che questa liberazione ha portato con sé. Da quel primo vagito della nuova Italia, di lì a breve repubblicana, al giorno d'oggi molto è cambiato. La società stessa ha vissuto profonde mutazioni" così il gruppo consiliare regionale Movimento 5 Stelle nel post http://www.movimento5stelletoscana.it/viva-il-25-aprile/

"Per questo recuperiamo dalla doverosa memoria del 25 aprile lo stimolo per riconoscere le minacce che vorrebbero, sotto nuove vesti, ricreare le condizioni di limitazione della libertà e della democrazia che 73 anni fa furono sconfitte dalla storia" proseguono i Cinque Stelle.

"Allora le dittature avevano esclusiva connotazione politica" sottolineano i consiglieri regionali M5S "Oggi invece assumono la forma più subdola di organizzazioni e dinamiche economiche che hanno come principio unico il profitto e come metodo il piegare o convincere le masse popolari ad inseguirlo, spesso ignorando anche i più basilari diritti umani e l'etica solidale che è perno della convivenza pacifica di ogni civiltà prospera".

"Servono sensibilità e sguardo attento per leggere la ruota della storia e comprendere la strada che sta prendendo, per non cadere in pericolose chine come in passato è accaduto. Per questo ci auguriamo che giornate come quella di domani siano sì di memoria ma anche, tramite questa, di monito. Affinché chi vive il nostro presente sappia assicurare a questa Repubblica e al nostro popolo quanto la Costituzione ha promesso: antidoto e terapia perogni nuovo e vecchio fascismo" conclude il gruppo consiliare M5S.

Fonte: Area Comunicazione M5S - Regione Toscana

