Parte da Ponsacco il servizio di ambulanza veterinaria

Sarà inaugurato domenica 29 Aprile a Ponsacco il nuovo servizio di ambulanza veterinaria per il soccorso degli animali feriti. Si tratta di un progetto promosso dall’Associazione Amici Animali a 4 Zampe, la stessa Onlus che gestisce il Parco canile di Lajatico per conto dei Comuni del territorio e fra i cui servizi offerti per convenzione è stata inserita appunto anche questa novità.

L’acquisto del mezzo attrezzato è stato possibile anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e lo svolgimento del progetto sarà portato avanti grazie alla collaborazione della Pubblica Assistenza di Ponsacco: ad ogni emergenza l’ambulanza partirà proprio dalla sua sede di via Rospicciano e potrà servire tutti i 14 Comuni del territorio coperto dal Parco canile. Sull’ambulanza viaggerà un veterinario accompagnato da volontari preparati appositamente per svolgere il servizio con professionalità e affidabilità. Sono 15 i ragazzi e le ragazze che la pubblica Assistenza ha formato, pronti per svolgere il soccorso di animali feriti già dalla prossima settimana.

Il servizio di emergenza veterinaria si aggiunge agli altri importanti servizi che sono offerti nel quadro della gestione del Parco Canile di Lajatico da parte della Onlus della Presidente Rossella Prosperi. Una gestione che va avanti dal 2014, da quando la nostra Amministrazione comunale ha scelto di passare da una gestione privatistica ad una mediante il volontariato, attuando una precisa scelta etica. Grazie a questo cambiamento la struttura di Lajatico è divenuta più di un semplice canile, bensì un vero e proprio parco in cui l’animale è solo di passaggio perché lo scopo è trovare una famiglia adottiva. Un obiettivo che fino ad oggi è stato sempre raggiunto.

Inoltre grazie a questo tipo di gestione abbiamo ridotto di un terzo i costi rispetto al passato e abbiamo potuto investire risorse in progetti educativi anche con le scuole contro l’abbandono ed il maltrattamento degli animali.

Domenica mattina alle 11,00 in piazza San Giovanni taglieremo il nastro per l’ambulanza veterinaria avviando un servizio che, per numero di volontari e tipologia di prestazione, si pone come secondo in tutta la Toscana.

Fonte: Comune di Ponsacco

Tutte le notizie di Ponsacco