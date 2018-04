Villa Caruso Bellosguardo, al via bando per progetto di recupero

Giovedì 26 aprile alle 12, in sala Barile a palazzo del Pegaso, presentazione del bando di concessione per la valorizzazione della villa a Lastra a Signa

Firenze – Villa Caruso Bellosguardo sarà oggetto di un progetto di valorizzazione che riguarderà sia i locali interni che il parco monumentale della residenza appartenuta al grande tenore napoletano. Giovedì 26 aprile alle 12, nella sala Barile a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4) sarà presentato il bando di concessione per la valorizzazione della villa a Lastra a Signa. Il bando servirà per selezionare progetti che, in coerenza con le linee strategiche dell’amministrazione comunale, dovranno valorizzare il complesso immobiliare della villa sia dal punto di vista economico che strutturale, con la previsione di mantenerne una parte destinata a un ambito artistico culturale a uso pubblico.

Alla conferenza stampa intervengono il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e l’assessore al patrimonio e bilancio Massimo Lari.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

