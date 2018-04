Calcio Uisp Empoli Valdelsa: la rappresentativa di mister Alano Galligani è campione regionale per la terza volta consecutiva

Il "triplete" è realtà, l'ultimo successo di un incredibile ciclo di vittorie che non conosce fine. La rappresentativa di Calcio a 11 Uisp Empoli Valdelsa è campione regionale per la terza volta consecutiva. I ragazzi di mister Alano Galligani soffrono contro la coriacea selezione di Arezzo nella finalissima del "Guidi" di Galluzzo, chiudono sullo 0-0 gli ottanta minuti regolamentari dopo aver fallito un calcio di rigore nel finale del match con Maurizio Mitra ma s'impongono 3-2 nei tiri dal dischetto.

Grande protagonista il portiere empolese Dario Frangioni che respinge due penalties degli avversari in maglia amaranto, consegnando l'ennesimo trofeo (il nono in totale) a una squadra entrata di diritto nella storia del movimento calcistico amatoriale del nostro territorio. Cambiano gli interpreti ma resta lo spirito vincente e l'organizzazione di uno staff che dimostra, ancora una volta, di saper programmare i successi con grande professionalità, acume e capacità. Dirigenti accompagnatori di lungo corso come Sergio Baldinotti e Fortunato Stanganini, passando per Francesco Giani, il vice allenatore Lorenzo Ramazzotti e il responsabile delle rappresentative Piero Arfaioli, sino alla supervisione del responsabile della struttura attività calcio Uisp Empoli Valdelsa Roberto Cellai.

Tutti, unitamente al plurivittorioso mister Alano Galligani, vero e proprio collante di un gruppo che non cessa più di stupire, hanno concorso per realizzare un filotto di vittorie difficile anche solo da immaginare: campioni a livello regionale e nazionale per tre volte di fila, dal 2016 al 2018. Contro Arezzo, l'impresa di capitan Tommaso Boschi e compagni è stata più complicata del previsto. La formazione amaranto di mister Comanducci ha tenuto il campo con ordine e solidità, impedendo per tutto il primo tempo a Laschetti e soci di impensierire seriamente la porta difesa da Zelli, se si eccettua due conclusioni dalla distanza di Boschi e Mitra.

Nel secondo tempo Galligani getta nella mischia anche Cellai, Bartolotti e Djepaxhjia, al posto di Turcu, Paolini e Larini, nel tentativo di scardinare la resistenza aretina. L'occasione più ghiotta capita sui piedi di Maurizio Mitra al 32' della ripresa, quando il talento del Castelfiorentino si presenta sul dischetto per calciare un rigore assegnato dal direttore di gara Martini, per atterramento in area del laterale empolese Terreni. La conclusione del n° 10 in maglia bianca trova però l'ottima opposizione del portiere amaranto Zelli che respinge il tiro. Si va ai calci di rigore. La squadra empolese realizza con Bartolotti e Cellai ma è imprecisa con le conclusioni di Mitra e Laschetti.

I ragazzi di Galligani possono però contare sull'ispirazione e la vena del portiere Dario Frangioni che intercetta due penalties avversari. Dopo un altro errore commesso da un giocatore aretino, si presenta sul dischetto Matteo Niccolini per il rigore decisivo. Zelli devia la sua conclusione ma non quel tanto che basta per impedire che la sfera rotoli beffardamente alle sue spalle, facendo esplodere l'entusiasmo della truppa di Galligani. Il trofeo assegnato da Uisp Toscana resta nella bacheca del Comitato di Via XI Febbraio. A poche settimane dal fischio d'inizio delle finali nazionali di Montecatini Terme, la striscia vittoriosa di una squadra, già entrata di diritto nella storia, continua.

Questa la formazione della rappresentativa Uisp Empoli Valdelsa scesa in campo al "Guidi" di Galluzzo per la finale del torneo regionale Calcio Uisp Toscana 2018: Frangioni; Giuffrè, Laschetti, Pucci, Terreni; Boschi, Niccolini; Paolini (18'st Bartolotti), Mitra, Larini E. (18'st Djepaxhjia); Turcu (26'st Cellai). A disp: Chiappara, Pepe, Nannetti, Bartocci. All. Alano Galligani.

Fonte: Calcio Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

