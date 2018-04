Mostra dell'Artigianato, cartelli di segnalazione nell’area del Vietnam

La Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze rappresenta da 82 anni gli artigiani dell’Italia e del mondo, dove in modo libero ogni storia e ogni cultura può decidere di raccontarsi secondo le proprie prerogative. Allo stesso tempo, la Mostra ha il massimo rispetto per la sensibilità dei propri visitatori, di qualsiasi età, religione e provenienza essi siano.

Per questo motivo, dopo le segnalazioni su un’installazione da taluni giudicata inappropriata nell’area del Vietnam, Paese ospite d’onore della Mostra, Firenze Fiera ha deciso di esporre al piano interrato del padiglione Spadolini cartelli sulla presenza di scene che potrebbero turbare la sensibilità di alcune persone.

La Mostra dell’Artigianato è una festa per le famiglie, dove i bambini sono i benvenuti e allo stesso tempo accoglie con calore e simpatia i visitatori internazionali presenti a Firenze. L’installazione artistica sulla storia del Vietnam che ha suscitato proteste copre 20 metri quadri su un’area di 2.000 metri quadri nella quale si possono trovare sete, ceramiche, mobili laccati a foglia d’oro, spezie e ambientazioni per scoprire i popoli e i luoghi del Paese.

La mostra, che oggi (25 aprile) ha registrato lunghe code alle biglietterie e padiglioni affollatissimi, proseguirà fino a martedì primo maggio.

Domani (giovedì) prende il via ITALIAN CRAFTS B2B, la tre giorni organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con Artex e il supporto della Regione Toscana. Obiettivo: far incontrare le aziende artigianali toscane d'eccellenza con importanti buyers provenienti da Stati Uniti, Canada e Cina. Alle 15.00 presso la Sala della Scherma si svolge il workshop dedicato alla presentazione di JD.Com colosso cinese della vendita online, alla presenza dell’assessore alle Attività produttive della Regione Toscana Stefano Ciuoffo. La presentazione di JD.com, numero due delle vendite online b2c in Cina, secondo solo ad Alibaba, con un giro di affari di oltre 372 miliardi yuan (49,5 miliardi di euro) che ha portato ad una crescita nell’ultimo anno del 46%, sarà l’occasione per tante imprese toscane per far conoscere i loro prodotti ad una piattaforma di promozione così importante, un’ottima porta d’ingresso su un mercato che offre grandissime opportunità commerciali.

