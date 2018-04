Aton Luce di Montelupo, la Regione convocherà un incontro con l'azienda

La Regione Toscana convocherà a breve un incontro con i vertici della Aton Luce per un confronto sulle prospettive della storica azienda vetraria di Montelupo Fiorentino, la cui proprietà ha avviato la procedura di cessazione delle attività e la messa in mobilità dei 45 dipendenti.

E' quanto emerso dall'incontro che si è svolto stamani, a Palazzo Strozzi Sacrati, tra il consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, Gianfranco Simoncini, il sindaco di Montelupo, Paolo Masetti, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La Regione condivide pienamente le preoccupazioni di lavoratori e istituzione, ha sottolineato Simoncini, perché la chiusura della Aton Luce rappresenterebbe una perdita grave non solo in termini di occupazione, ma anche per il complessivo tessuto produttivo del territorio.

La Regione, ha detto ancora il consigliere del presidente, chiederà all'azienda di sospendere la procedura avviata e di aprire un tavolo di confronto con i sindacati, dove valutare, in alternativa alla chiusura, l'attivazione di ammortizzatori sociali e una riorganizzazione degli organici aziendali. Da parte della Regione, ha assicurato Simoncini, ci sarà piena disponibilità ad accompagnare l'azienda in un percorso che che possa portare ad un piano industriale di rilancio, che salvaguardi un prezioso patrimonio produttivo e di competenze.

Fonte: Regione Toscana

