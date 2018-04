Barbiana e tutte le periferie del mondo: incontro con le scuole

Il 28 aprile una riflessione con le scuole, con Mons. Matteo Zuppi e Beniamino Deidda nell'auditorium della parrocchia San Pio X al Sodo. Il programma della giornata A conclusione del cinquantesimo anniversario della morte del priore di Barbiana e nel ricordo di Michele Gesualdi recentemente scomparso, la Fondazione Don Lorenzo Milani in collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ha organizzato per sabato 28 aprile il convegno sul tema: "Barbiana e le periferie del mondo".

L'incontro si svolgerà presso l'auditorium della Parrocchia San Pio X al Sodo, in via delle Panche 212, a partire dalle ore 9 con l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, con Beniamino Deidda, ex procuratore generale di Firenze, con gli studenti di istituti scolastici di diverse città italiane: l'istituto professionale statale Cellini-Tonabuoni, gli istituti superiori Leonardo Da Vinci di Firenze e Russell Newton di Scandicci, il liceo economico sociale di Iesi, l'associazione di promozione sociale 'Fuori Campo 11' di Sassuolo, l'istituto statale d'istruzione superiore Cattaneo di San Miniato e il liceo linguistico e delle scienze umane Laura Bassi di Bologna. Le conclusioni sono affidate a don Andrea Bigalli, referente di 'Libera Toscana'.

L'intervento di Mons. Zuppi si svilupperà sul tema 'Barbiana dal silenzio dell'esilio alla voce delle periferie', mentre Deidda interverrà su 'I valori costituzionali di sovranità, libertà ed eguaglianza nella scuola di Barbiana'.

Nel pomeriggio alle 14.30 apertura e visita guidata della mostra 'Gianni e Pierino. La scuola di lettera ad una Professoressa' e poi, alle 16, proiezione del film 'Barbiana '65. La lezione di don Milani'' di A. D'Alessandro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

