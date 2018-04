Cyberbullismo e pericoli della rete, un incontro rivolto ai ragazzi

Web 2.0 e presenza dei ragazzi sui social network al centro dell'evento dal titolo "Cresci e post@: diventare grandi senza cadere nella rete", in programma a Firenze il prossimo 30 aprile nell'ambito il Torneo Internazionale Brothers & Sisters in Basketball, VIII edizione del Memorial Pietro e Niccolò Quercetelli, patrocinato anche dalla Regione.

All'iniziativa, voluta e organizzata dalla società Pino Dragons e da Engineering e patrocinata da Regione, Comune di Firenze e Parlamento Europeo, parteciperanno Walter De Raffaele, coach dei campioni d'Italia di basket della Umana Reyer Venezia, l'arbitro internazionale Lorenzo Baldini, lo psicoterapeuta Alberto Rossetti, coautore insieme al giornalista Simone Cosimi, del libro "Nasci, cresci e posta: i social network sono pieni di bambini, chi li protegge?" e l'attore torinese Edoardo Mecca, star del web, protagonista di uno spettacolo sul cyberbullismo e testimonial del Telefono Azzurro.

"Purtroppo – commenta l'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi – la presenza costante di ragazzi e ragazze su web e social è troppo spesso fonte di problematiche che tendiamo a sottovalutare ma che è bene approfondire e per certi aspetti cercare di contrastare. Abbinare lo sport giocato e partecipato a iniziative come queste ritengo sia una modalità azzeccata ed in grado di creare interesse e coinvolgimento".

"Accanto alle partite del torneo ( al quale parteciperanno 12 squadre italiane e straniere, ndr) – spiega il Gm di Engineering Alfredo Belsito - abbiamo immaginato di giocare una partita in più, del tutto speciale, che guarda al presente e al futuro dei ragazzi. E' un progetto che vogliamo condividere con i partecipanti al torneo e non solo per affrontare temi di grande attualità per la crescita dei nostri figli, con la speranza di riuscire a dare un contributo utile".

"Quella che vorremmo giocare è la partita che giochiamo ogni giorno nelle nostre case – spiega Luca Borsetti, presidente del Pino Dragons - con ragazzi e ragazze che diventano grandi, crescono e socializzano, utilizzando anche le piattaforme che la rivoluzione digitale mette loro a disposizione. L'intento è avviare un progetto che, attraverso una piattaforma web messa disposizione dallo sponsor Engineering, consenta di proseguire nel percorso di ascolto e di stimolo nei confronti di coloro che aderiscono all'iniziativa e quindi i nostri tesserati e quelli delle società partecipanti ai tornei o di quelle che comunque decideranno di aderire".

"L'obiettivo – prosegue lo psicologo Alberto Ferretti - è coinvolgere i ragazzi portandoli a riflettere su alcuni aspetti della loro vita online e offline, accompagnandoli a una riflessione critica su alcuni loro comportamenti e aiutandoli ad avere più presenti i rischi che possono incontrare in rete. Allo stesso tempo, però, puntiamo a far riflettere i ragazzi su alcuni temi centrali nella vita di un adolescente per sostenerli nella bella e difficile partita di diventare grandi oggi".

L'evento, programmato in coincidenza con il torneo in programma per la mattina 30 aprile alle ore 10, sarà un talk show della durata di circa 90 minuti con l'obiettivo di stimolare in ogni modo l'interazione dei partecipanti con gli ospiti, al fine di generare spunti, stimoli e riflessioni utili ad avviare un percorso progettuale-sperimentale condiviso con la comunità che ruota intorno alla società Pino Dragons. La piattaforma web e il progetto verranno lanciati durante l'evento.

