Nessuna risposta dal Comune, il Corso dei Fiori di Chiesina non avrà la sfilata

Il Presidente dell'Associazione Corso dei Fiori Roberto Teglia a chiarimento effettivo della situazione e su mandato dell'Assemblea dei Soci precisa che “In data 21 novembre 2017 è stata consegnata al Comune di Chiesina Uzzanese ed al Sindaco (ufficialmente per scritto ed al protocollo comunale) la richiesta che, in sintesi, chiede di poter avere in uso la porzione nord del capannone comunale attualmente poco utilizzato dopo l'esternalizzazione del servizio scuolabus.

Tale possibilità sarebbe esclusivamente finalizzata alla costruzione-montatura dei carri floreali per le sfilate annuali e formalmente da realizzarsi con una convenzioni con il comune nel rispetto delle leggi della Regione Toscana, essendo la nostra Associazione iscritta all'Albo Regionale delle Assoc. di Promozione Sociale."

Prosegue Teglia, “la fruibilità della porzione di capannone sarebbe questa:

- utilizzo per un periodo di sei-sette mesi all'anno (da febbraio-marzo ad agosto-settembre);

- orario di utilizzo dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di ogni giorno;

- durante la lavorazione i nostri soci volontari sono protetti da copertura assicurativa per infortunio oltre alla nostra disponibilità di provvedere alle coperture assicurative della struttura secondo quanto previsto dalla legge;

- ovviamente a carico dell'associazione sarebbero tutte le utenze necessarie."

La nota consegnata agli uffici si conclude così "fiducioso in un benevolo accoglimento della presente istanza, anche con modificazioni da parte Vostra, porge distinti saluti”."

"A tale istanza" conclude Teglia "diciamo con sorpresa ed incredulità, dopo più di 5 mesi, non si è avuta nessuna risposta e tutto ciò significa di quanto poco interessi all'Amministrazione Comunale che il Corso dei Fiori riesca a “ripartire”."

Fonte: Ufficio stampa

