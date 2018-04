Ospedale Ponte a Niccheri, i Cobas: "Degrado, sporcizia e ora anche erba incolta"

E’ da tempo che abbiamo segnalato come delegati RSU COBAS P.I. USL toscana Centro ai Dirigenti di presidio, ai responsabili della manutenzione allo stesso Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli lo stato dei parcheggi - pieni di avvallamenti, buche, fosse, un manto adeguato da evitare pericoli e danni a persone e autoveicoli - la mancanza dei posti auto e il mancato computo dei posti auto realmente necessari ai bisogni dei lavoratori che obbliga molti turnisti ad anticipare i loro ingressi di almeno 1 ora per trovare parcheggio.



A parte qualche intervento sporadico tutto è rimasto come prima. Non funziona la manutenzione ordinaria, la messa in sicurezza e il contrasto al degrado e l’ospedale rimane in gran parte inaccessibile.

L’alibi della cantierizzazione nasconde superficialità, pressapochismo e incompetenza. Una modalità gestionale INACCETTABILE!!!!

Così come non è stato risolto il problema di una adeguata illuminazione nelle zone più buie e nascoste ma che sono comunque oggetto di sosta e transito delle lavoratrici e della stessa popolazione- anche su questi argomenti i responsabili Aziendali e gli Amministratori Comunali né sono perfettamente a conoscenza

Dunque a parte la carenza di parcheggi interni ed esterni all’Ospedale, ancora degrado/abbandono/fatiscenza e pericolosità in alcune aree adibite a sosta prive di una adeguata manutenzione e messa in sicurezza, la carenza di una adeguata illuminazione, problemi di sicurezza stradale ORA SI AGGIUNGE IL MANCATO TAGLIO DELL’ERBA E DELLA VEGETAZIONE IN GENERE, LUNGO LE STRADE, I SENTIERI E VICINO ALLE AREE CANTIERIZZATE OGGETTO DI FLUSSO DI TANTISSIME PERSONE

Eppure il mancato sfalcio e taglio dell’erba può determinare il proliferare di animali e parassiti e rappresentare fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi. Inoltre vedere bambini, cittadini e lavoratori stare in mezzo ad una vegetazione folta è avvilente.

L’incuria può provocare seri problemi igienici sanitari, di sicurezza, la proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone e ai beni territorialmente esistenti.

Infine esiste anche un problema di decoro oltre che di rispetto della gestione di un patrimonio pubblico.

Chiedo pertanto come delegato sindacale alle Direzioni e al all’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli di intervenire senza alcun indugio ad attivarsi in termine di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza dell’Ospedale di ponte a Niccheri!

Andrea Calò delegato RSU COBAS P.I. USL Toscana Centro

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli