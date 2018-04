Carismi, via il marchio dalle facciate delle filiali

Quando il cambio di nome, da Banca Etruria a Ubi Banca, avvenne alla sede centrale di Arezzo si mobilitò la stampa di tutta la Toscana, soprattutto per l'impatto economico e politico che il fallimento dell'istituto del Centro Italia ebbe assieme alle tre sorelle (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti).

Stesso cambio di nome, anche se la storia tra le banche toscane è naturalmente diversa, è avvenuto anche oggi a San Miniato, con l'arrivo della cartellonistica riportante Credit Agricole Cariparma a rimpiazzare il marchio Carismi.

La prassi si è svolta nel territorio di San Miniato: il marchio Carismi, già messo ai margini negli Atm di zona, non splende più sulle facciate delle filiali di zona.

Un certo dispiacere è stato avvertito dai risparmiatori, che si è manifestato sui social mischiato alla nostalgia per i tempi in cui Carismi combatteva tra le grandi per mantenere una quota di mercato e pure una certa importanza visibile ben oltre il territorio del comprensorio del cuoio.

