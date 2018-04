Mps, Giannarelli (M5S): "Viola e Profumo a processo, come avevamo previsto"

“Alessandro Profumo e Fabrizio Viola andranno a processo per i derivati del Monte dei Paschi di Siena. Chi ha seguito la Commissione d'inchiesta regionale sullo scandalo MPS ricorderà che la nostra relazione finale ha più volte indicato questo come lo scenario più plausibile visti i fatti da noi ricostruiti. Eppure per ben due volte l'esplicita richiesta di alcuni azionisti di chiedere l'azione di responsabilità contro Profumo e Viola è stata bocciata dagli azionisti Ministero dell'Economia e Fondazione MPS” così Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo consiliare regionale M5S e della Commissione d’inchiesta sullo scandalo MPS.

“Ricordo che entrambe le Relazioni finali della Commissione d'inchiesta, citarono la responsabilità nello scandalo dei vertici della banca e degli organismi di vigilanza (Consob, Banca d'Italia e MEF) – prosegue Giannarelli - e credo opportuno sottolineare che il rinvio a giudizio è per aggiotaggio e falso in bilancio, dove la vittima ha un nome e non è il mercato, sono soprattutto i risparmiatori”.

“Dove non arriverà la magistratura – conclude Giacomo Giannarelli - speriamo arrivi la memoria storica dei fatti”.

Fonte: Area Comunicazione M5S - Regione Toscana

