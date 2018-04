Gli scultori toscani contemporanei in esposizione alla Mostra dell'Artigianato

Torna anche per l'edizione 2018 alla Mostra Internazionale dell'Artigianato, l'esposizione di scultura a cura dell'Associazione Toscana Cultura. In esposizione 100 tra i maggiori artisti toscani contemporanei, o residenti in Toscana, in uno spazio speciale, quello del Quartiere Monumentale della Fortezza Da Basso, cioè nella Sala delle Grotte. Quest'anno lo scultore Valerio Savino crea la sua opera in marmo nel piazzale antistante l'ingresso alla Sala delle Grotte. I visitatori della Mostra dell'Artigianato sono tornati dunque a rivolgere la loro attenzione alle molteplici espressioni del panorama artistico contemporaneo qui proposte.

L'Associazione Toscana Cultura, oltre a raccogliere al suo interno artisti di levatura nazionale e internazionale e giovani emergenti, pubblica libri d'arte, esposti nelle numerose mostre che organizza e a cui partecipa. Gli artisti sono selezionati in base ai tipi di scultura e dei materiali utilizzati, dal legno all'alabastro, dal marmo al bronzo, dal ferro agli oggetti di uso quotidiano reinterpretati e riassemblati tra loro, dai materiali recuperati alle installazioni.

L'esposizione trova il suo spazio nella dimensione raccolta della Sala delle Grotte, luogo ideale per la mostra, lontana dall'andirivieni esterno, dove l'arte può essere trasmessa dagli artisti e goduta nel silenzio e nella frescura della Sala, dove non è improbabile imbattersi negli artisti dele diverse opere. L'arte e l'artigianato si compenetrano nella lavorazione dei materiali e nella capacità espressiva di ogni artista qui esposto, in una selezione eterogenea per avvicinare i visitatori alla scultura e all'arte contemporanea.