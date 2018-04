Martinelli presenta il suo primo libro in consiglio regionale

Mercoledì 2 maggio, alle ore 17 presso la Sala Gigli di Palazzo del Pegaso a Firenze – sede del Consiglio Regionale della Toscana – Valerio Martinelli presenta il suo primo libro, “Right or Duty to Work” (Edizioni Ets). Dopo le iniziative di Pisa e Pontedera, il giovane studioso e membro dello staff del sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, sarà nel capoluogo per parlare di occupazione, welfare e Costituzione. Questi, infatti, gli assi portanti del suo volume, frutto di una ricerca giuridica che volge lo sguardo all’attualità socio-economica del Paese. La prospettiva, del tutto originale, dalla quale si dipana il discorso di Martinelli è quella della famosissima serie televisiva “House of Cards”, dove Kevin Spacey interpreta il fittizio presidente degli Stati Uniti, Frank Underwood. Una vera e propria passeggiata fra le pagine della carta costituzionale, con un’attenzione particolare rivolta proprio al tema del lavoro, come diritto e come dovere.

A corredo del volume, anche le prefazioni di Vannino Chiti, già presidente della Regione Toscana e senatore della Repubblica, S.E.R. Mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, Pasqualino Albi, docente di Diritto del Lavoro all’Università di Pisa, e – appunto – Marco Filippeschi.

Per l’appuntamento fiorentino, dialogheranno con l’autore anche Andrea Pieroni, Consigliere regionale, Benedetto Gui, docente di Economia presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano, e Vannino Chiti. A moderare l’incontro, il direttore de “Il Tirreno”, Luigi Vicinanza.

Fonte: Fare Politiche

Tutte le notizie di Firenze